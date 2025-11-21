“Inapropiadas y desafortunadas”: la nota de protesta del Gobierno por dichos del embajador de Estados Unidos

El Gobierno chileno elevó este viernes el tono diplomático luego de que el ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, confirmara que se entregó una nota de protesta a Estados Unidos por las declaraciones del embajador, Brandon Judd. El episodio abrió un nuevo flanco en la relación bilateral, a solo dos semanas de que el diplomático asumiera sus funciones.

Van Klaveren explicó que la respuesta formal fue instruida directamente por el presidente Gabriel Boric. “De acuerdo a instrucciones del presidente de la República, la Cancillería entregó una nota de protesta por el tenor de estas declaraciones. Nos parece que las declaraciones del nuevo embajador de Estados Unidos son inapropiadas y desafortunadas“, señaló el canciller.

En la misma línea, advirtió que las palabras de Judd representan un cruce de límites respecto de la política interna chilena. “Creemos que además sus expresiones respecto del proceso político nacional representan una intervención en asuntos internos del país. Lamentamos mucho esta situación y creemos que esas declaraciones no contribuyen a una relación constructiva con Estados Unidos, a la que todos aspiramos”, añadió.

Los dichos del embajador de Estados Unidos que hicieron enviar una nota de protesta

Las tensiones escalaron luego de que, durante una conferencia de prensa, el embajador designado por el presidente estadounidense, Donald Trump, reaccionara a las críticas indirectas que Boric ha realizado hacia su par norteamericano.

“Quedé muy decepcionado al escuchar lo que dijo el presidente Boric, por un sinnúmero de razones. Escuchar esta crítica ha sido muy desilusionante. Siempre es desilusionante cuando un jefe de Estado critica a otro país”, sostuvo Judd.

“Eso muestra cómo ha caído la relación. Y también pone mayores dificultades a la gente, digamos, al pueblo chileno. Porque está dañando a los chilenos. Los daña en los distintos tipos de negociaciones que están hoy día teniendo lugar. Obviamente daña el traer negocios de los Estados Unidos acá también. Lo que hace es dañar al pueblo chileno“, agregó.

Asimismo, emitió juicios sobre el escenario electoral chileno: “Vamos a trabajar con cualquier presidente que el pueblo chileno elija, pero sin duda habrá un Gobierno con el que será más fácil hacerlo. Hay un tipo de Gobierno que nosotros sentimos que será mejor para el pueblo chileno, mejor contra la delincuencia y mejor para los negocios”.