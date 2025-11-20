Embajador de EEUU aborda críticas de presidente Boric a Trump: “Lo que hace es dañar al pueblo de Chile”

“Quedé muy decepcionado al escuchar lo que dijo el presidente Boric, quedé decepcionado por un sinnúmero de razones”, manifestó el embajador Brandon Judd.

El embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, cuestionó con dureza al presidente Gabriel Boric y manifestó que está “decepcionado” por las críticas que emitió el mandatario contra su similar norteamericano, Donald Trump.

Judd, quien asumió el cargo hace dos semanas, se refirió de esta forma a los dichos del presidente chileno respecto de la política ambiental de Trump en la COP30, donde aseveró que el mandatario estadounidense mentía y lo acusó de ser un peligro por su negacionismo climático.

De acuerdo con lo manifestado por el nuevo representante diplomático estadounidense, “cuando él (Boric) dice cosas como esas está dañando a los chilenos. Los daña en todas las negociaciones que están actualmente en marcha“.

“Quedé muy decepcionado al escuchar lo que dijo el presidente Boric, quedé decepcionado por un sinnúmero de razones (…) Siempre es decepcionante cuando el Presidente de un Estado va a criticar a otro país, en lugar de criticar a los países que tienen los peores problemas en temas ambientales“, manifestó Brandon Judd.

En esa línea, aseveró que “criticar a los Estados Unidos sobre temas ambientales, cuando somos uno de los líderes del mundo en lo que tiene que ver con todo lo que sucede con los temas ambientales, es muy decepcionante, y muestra cómo ha caído la relación”.

“Queremos poder, de nuevo, traer a Chile los negocios de EEUU, pero si un Presidente de un Estado va a criticar al país que quiere traer negocios, va a hacer que sea mucho más difícil. Y todo lo que hace es dañar al pueblo de Chile“, reiteró el embajador norteamericano.

Qué dijo el embajador de EEUU sobre las elecciones en Chile

Respecto de las elecciones del próximo 14 de diciembre, Brandon Judd sostuvo que “voy a trabajar con quien sea que gane. Yo quiero que los chilenos decidan. Yo quiero que ustedes sean capaces de decidir quién va a ser su próximo presidente“.

“Al decidir sobre eso, ustedes me van a decir con quién querrán que yo trabaje. Porque yo quiero trabajar con la mejor persona posible que ayude a los chilenos lo máximo posible“, añadió el embajador de EEUU.

Admitió, sin embargo, que “nosotros también tenemos una opinión de que a lo mejor va a ser un gobierno mejor que el otro para la gente de Chile“.

“Los gobiernos que están alineados ideológicamente va a ser más fácil trabajar con ellos, pero nosotros no tenemos nada que decir ahí. Yo espero cómo ustedes deciden el gobierno que quieran tener“, concluyó.