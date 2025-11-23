Domingo Ballas, el deportista chileno que estuvo detenido en tres cárceles de EE.UU. y que hoy volvió al país

Ballas llegó el pasado 17 de agosto a la Universidad Southeastern Community College (SCC) gracias a una beca deportiva.

El joven chileno de 19 años, Domingo Ballas, quien estuvo detenido durante dos semanas en Estados Unidos y pasó por tres cárceles, incluyendo Alligator Alcatraz, la prisión de Florida rodeada de caimanes, ya fue liberado y se encuentra de regreso en Santiago.

El joven, que había llegado al país norteamericano en agosto para estudiar gracias a una beca deportiva, fue arrestado el 8 de noviembre junto a un amigo tras ser sorprendido consumiendo cerveza en la vía pública.

Según las autoridades estadounidenses, Ballas fue arrestado porque “no tenía una visa vigente”, motivo por el cual estuvo detenido.

El viernes pasado el ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, manifestó su preocupación por la situación y afirmó que “no es una situación excepcional, lamentablemente. Nos preocupa la situación de él, así como los de otros ciudadanos que pueden encontrarse en situaciones similares, y estamos prestando la atención consular de acuerdo a lo que es la práctica normal”.

Ballas llegó el pasado 17 de agosto a la Universidad Southeastern Community College (SCC) gracias a una beca deportiva.

Al momento de su detención, las autoridades estadounidenses indicaron que el joven no contaba con una visa válida para permanecer en el país, por lo que fue trasladado a la polémica Alligator Alcatraz.

Tras su arribo al país, la madre de Ballas relató la difícil experiencia de Domingo durante la detención: “Es como una película de terror. Los llevaron encadenados del cuello, no pueden levantar la cabeza, de los pies con grilletes, terminan con heridas”.