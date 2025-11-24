Incremento de asaltos de motochorros en RM: las comunas más afectadas y los horarios en que más se producen robos

Carabineros emitió un informe que revela un aumento sostenido de este tipo de delitos en los últimos años, detallando los lugares y horarios que más se repiten en las denuncias.

Los asaltos de motochorros han experimentado un preocupante incremento durante los últimos meses, lo cual queda en evidencia en un informe del OS9 de Carabineros, en el cual también se exponen las comunas y los horarios en que más se llevan a cabo estos delitos.

De acuerdo al documento, el número de detenidos y denuncias muestran un aumento sostenido en los últimos tres años. En 2023 se registraron 183 denuncias, en 2024 fueron 210, y hasta agosto de 2025 ya iban en 248.

Las comunas en donde más se han registrado asaltos por motochorros

Según consigna La Tercera, las comunas de la Región Metropolitana (RM) que más se han visto afectadas por este tipo de delitos son: Santiago (85), Ñuñoa (26), Providencia (17), La Florida (12), La Cisterna (10), Maipú (10) y San Miguel (8).

Considerando lo anterior, solo Santiago, Ñuñoa y Providencia concentran más de la mitad (57,8%) de los incidentes que se han reportado.

Con respecto a los horarios y días en los que se producen más asaltos de motochorros en la RM, desde Carabineros señalaron que en 2023 la mayoría sucedieron los días martes y miércoles en diferentes tramos horarios: de 12:00 a 15:59 y de 16:00 a 19:59. En aquel año, el horario en que menos incidentes se reportaron fue entre las 00:00 y las 07:59 de los días domingo.

Durante 2024, la mayoría de estos delitos se denunciaron entre miércoles y sábado durante el mediodía y las 20:00.

En cuanto a este año, los días en que más se han repetido estos asaltos han sido viernes y sábado, entre las 08:00 a las 19:59. Pese a ello, el miércoles y jueves aún siguen teniendo un número alto de reportes.

En este marco, el informe indica que el robo de teléfonos celulares ha aumentado sostenidamente. En 2023 fueron 182 los aparatos robados, 198 en 2024, y 245 en lo que va de 2025. Las carteras son el segundo objeto de mayor interés por parte de los delincuentes. En 2023 fueron robadas 11, en 2024 fueron 10, y en el presente año ya van 10.

Sobre el perfil de quienes cometen estos delitos, todos son hombres, la mayoría son extranjeros y la nacionalidad que más se repite es la venezolana.