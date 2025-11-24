Almícar Olivares: los antecedentes que se conocen del reo que se fugó por segunda vez de Colina II

El sujeto logró escapar a través de una pandereta por la parte frontal del recinto penitenciario.

Como Amílcar Olivares Cárdenas fue identificado el reo que logró fugarse de la cárcel Colina II durante la tarde de este domingo, generando un amplio operativo de Gendarmería y Carabineros.

Según los antecedentes que se conocen, el hombre de 46 años se encontraba en el recinto penitenciario desde julio cumpliendo la medida cautelar de prisión preventiva tras ser imputado por el delito de robo con intimidación.

Anteriormente, Olivares ya había cumplido condena en ese mismo lugar, por lo que lo conocía a la perfección. Además, se desempeñó como mozo, por lo que contaba con información detallada de los recorridos a los que podía optar.

El subsecretario de Justicia, Ernesto Muñoz, indicó que el sujeto “tenía conocimiento de la estructura y disposición de los elementos destinados a impedir la fuga, tenía una ruta de escape (…) Fue mozo, tenía cierta capacidad para circular dentro del establecimiento”.

“En parte, yo creo que esto se debe a que este interno tenía conocimientos sobre la estructura y disposición de los medios destinados a impedir la fuga. Porque es evidente que, si uno revisa las imágenes como me ha tocado hacerlo hace un momento, tenía claramente dispuesta una ruta de escape y esa ruta de escape es consistente con un conocimiento de la unidad penal”, agregó.

De esta forma, a eso de las 17:30 horas, el reo logró fugarse de Colina II por la parte frontal, saltando una pandereta. Esto, Olivares ya lo había realizado anteriormente en 2009, por lo que no era primera vez que cometió un acto de esta naturaleza.