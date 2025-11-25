“Contexto satírico”: el sumario a Nicolás Grau por dichos contra Parisi en U. de Chile que volvió a la palestra

El académico Rómulo Chumacero aseveró que “si alguna autoridad hubiera discrepado de mi análisis, habría podido ordenar un nuevo sumario (…) hasta donde sé, ello no ocurrió”.

El académico de la Escuela de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, Rómulo Chumacero, defendió su decisión como juez sumariante de cerrar el sumario instruido en 2007 tras la pelea que protagonizaron Franco Parisi y Nicolás Grau.

El docente abordó el tema luego de que el ex candidato presidencial del Partido de la Gente (PDG) recordó lo ocurrido con el actual ministro de Hacienda.

“Yo tengo una muy mala impresión de él. Él me amenazó de muerte, le hicieron un sumario (en la universidad) y lo salvaron por la mamita que tenía“, manifestó Parisi, quien indicó que en aquella ocasión Grau manifestó: “Colguemos a Parisi y a sus mugrosos libros desde la torre hasta que muera“.

“Y después (Rómulo) Chumacero, cobardemente, dijo no, fue una broma de juventud. Un tipo de 24 años que llamaba a la mamita para que no lo sancionaran. Y lo peor: porque yo tuve que firmar el decreto para contratarlo y mandarlo a estudiar afuera. (Es) un violento”, aseveró.

“Lo peor es que, cuando pudo llamarme para decirme disculpe, profesor, no lo hizo. Más encima, son cobardes. Y ahora, con el presupuesto que deja… El presupuesto que deja…“, criticó.

Juez defendió su decisión tras pelea entre Parisi y Grau

A través de una carta que envió a El Mercurio, Rómulo Chumacero defendió su accionar en el sumario en el que actuó como juez.

En ella, apuntó que Parisi “afirma que yo habría procedido cobardemente“, y “dado que se trata de una imputación personal, estimo necesario aclarar los hechos”.

“En noviembre de 2007 fui designado por el entonces decano, Felipe Morandé, para determinar si las expresiones vertidas por dos alumnos en un grupo de discusión de Google vulneraban el Reglamento de Conducta de los Estudiantes. Uno de ellos era el entonces alumno Nicolás Grau“, recordó.

Añadió que “el informe que remití en diciembre de ese año estableció, primero, que los mensajes se originaron en un espacio virtual ajeno a la universidad y que los alumnos no fueron acusados, procesados ni imputados por delito alguno vinculado a los hechos investigados“.

En esa línea, manifestó que “el reglamento solo permitía sancionar hechos ocurridos en recintos universitarios o constitutivos de delito”.

A continuación, sostuvo que “las frases referidas al señor Parisi, aunque de mal gusto, tenían un contexto satírico evidente y no podían razonablemente interpretarse como una amenaza creíble, ni como una incitación a la violencia“.

En cuarto lugar, indicó que “los alumnos manifestaron pública y privadamente su arrepentimiento. Todo ello consta en el sumario correspondiente“.

Por qué recomendó sobreseer a los alumnos

“En consecuencia, recomendé sobreseer a los alumnos, dejando constancia expresa de que consideraba vergonzoso el tono de los mensajes de uno de ellos y reprochables las expresiones del otro. Esa valoración fue comunicada a los propios alumnos y forma parte del expediente”, detalló.

Agregó que “si alguna autoridad hubiera discrepado de mi análisis, habría podido ordenar un nuevo sumario o recurrir a instancias externas. Hasta donde sé, ello no ocurrió. Más bien, en el acta del Consejo de Facultad del 26 de marzo de 2008, presidido por el propio señor Parisi, se consigna que este no tenía objeciones a la designación de Nicolás Grau como instructor, destacando su calidad académica”.

Finalmente, Rómulo Chumacero dijo que “he procurado siempre actuar con honestidad, rigor y objetividad, tanto en este episodio como en mi trayectoria académica. Las afirmaciones del señor Parisi en la entrevista no se condicen con los antecedentes oficiales del caso, ni con su propia actuación posterior“, concluyó.