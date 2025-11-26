Empresario imputado por desaparición de Julia Chuñil es detenido por volcar en estado de ebriedad

Producto del incidente, ocurrido en la madrugada de este martes, un poste del tendido eléctrico resultó destrozado.

Juan Carlos Morstadt Anwandter, imputado por la desaparición de Julia Chuñil, fue detenido luego de protagonizar un accidente de tránsito en la Ruta T-39, en la Región de Los Lagos, donde su vehículo resultó volcado.

Según precisó T13, efectivos de Bomberos y el SAMU debieron socorrer al empresario, para posteriormente derivarlo al Hospital de Los Lagos.

En el lugar se le realizó el alcotest, arrojando 0,68 gramos por litro de sangre, por lo que Morstadt Anwandter fue detenido por Carabineros por el delito de conducción bajo la influencia del alcohol y daños por choque.

El empresario está imputado por la desaparición de Julia Chuñil, cuyo rastro se perdió en noviembre de 2024, cuando salió de su casa en Máfil.

Esto, luego que Juan Carlos Morstadt fuera sindicado de amenazar a la mujer por eventuales disputas por terrenos pertenecientes a la comunidad Putreguel.