Salud municipal bajo presión: Programa Más Adulto Mayor Autovalente enfrenta incertidumbre

Las municipalidades encendieron las alarmas ante un hecho preocupante que es que el Gobierno no contempla un reajuste del per cápita de salud para 2026, replicando la decisión adoptada en 2025, lo que afectaría directamente el Programa Más Adulto Mayor Autovalente.

Según advierten autoridades comunales, esta medida afectará directamente la atención primaria y el financiamiento de los programas que sostienen la red municipal de salud.

El alcalde de La Florida, Daniel Reyes, fue enfático en señalar que “el Gobierno no está considerando un aumento del per cápita de salud. Por segundo año consecutivo, ni siquiera se incorpora el reajuste por inflación en la Ley de Presupuesto”.

Según indicaron de la Municipalidad de La Florida, los datos de las asociaciones de salud y la revisión del Proyecto de Presupuesto 2026 confirman que no existe glosa, decreto ni instrucción oficial que actualice el valor del per cápita basal, que actualmente se mantiene en $11.798 por beneficiario inscrito, según el DS N°21/2025 del MINSAL.

Golpe al Programa Más Adulto Mayor Autovalente: alta demanda y cero información oficial

Preocupación similar existe respecto al Programa Más Adulto Mayor Autovalente, una iniciativa clave para la autonomía de los adultos mayores.

El alcalde Reyes explicó que no hay instrucción oficial sobre reestructuración o cierre del programa. No existen circulares, oficios ni nuevas versiones del convenio. El Servicio de Salud Metropolitano Suroriente confirmó que el MINSAL no ha emitido ninguna comunicación formal.

Reyes agregó un detalle crítico. “Nos enteramos de que el programa quedaría sin financiamiento a través de una publicación en Instagram. Así de informal. No hubo comunicación institucional desde el ministerio hacia los municipios”.

La Florida es una de las comunas con mayor despliegue del programa:

9 CESFAM + Sección Municipal de Personas Mayores.

Financiamiento MINSAL: cerca de 14 profesionales (6,75 duplas), insuficiente para cubrir con kinesiología y terapia ocupacional toda la red y el espacio de encuentro para personas mayores.

Aporte municipal: ampliación a 10 duplas para cubrir la totalidad de la comuna.

Convenio 2025: $286.178.828, incluyendo recursos humanos, insumos, movilización y capacitación.

Magnitud del programa:

Más de 5.000 personas mayores participan anualmente.

Entre enero y septiembre de 2025 se registraron 3.180 ingresos y 9.849 sesiones grupales, con un promedio de 12 asistentes por sesión.

Cada usuario recibe 24 talleres al año (cognitivos, actividad física y autocuidado).

Más de 100 solicitudes formales en los CESFAM para mantener el programa.

“Son muchísimos los usuarios que participan del programa. Estamos evaluando la posibilidad de sostenerlo con recursos propios, porque es altamente valorado por la comunidad. Pero es importante que los vecinos sepan que el ministerio de Salud cortó el financiamiento”, indicó Reyes.