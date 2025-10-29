Desbordes tras incidentes en el INBA e Instituto Nacional: “No voy a dialogar con quien lanza una molotov”

Mario Desbordes avaló las detenciones en el INBA y el Instituto Nacional y se refirió a ellas como acciones legales y la aplicación de la normativa de Aula Segura.

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, abordó los hechos de violencia ocurridos durante esta jornada en el Instituto Nacional (IN) y en la víspera en el Internado Nacional Barros Arana (INBA), y aseguró que fueron protagonizados por grupos “de extrema izquierda y anarquistas antisistema”.

A los 15 detenidos el martes en las cercanías del INBA luego de que lanzaran bombas molotov en la calle Santo Domingo, se sumó este miércoles otro arrestado por Carabineros, después de que junto a otros dos sujetos provocaron un incendio en un patio del establecimiento.

Al abordar la detención de las 16 personas por los hechos ocurridos en los liceos emblemáticos, el jefe comunal respaldó las medidas que se aplicaron en ambos casos y se refirió a ellas como acciones legales y la aplicación de la normativa de Aula Segura.

En la oportunidad, el alcalde Mario Desbordes rechazó las versiones de quienes plantean que estos hechos reflejan una falta de diálogo por parte de la autoridad, y aseveró que se trata de “verdaderos cómplices de estos grupos violentos”.

Desbordes rechazó el diálogo tras ataques en INBA y el IN

A continuación, el jefe comunal se refirió a quienes participaron en los ataques tanto en el INBA como en el Instituto Nacional y aseveró que “no voy a dialogar con quien lanza una molotov“.

“Yo no voy a dialogar con quien ejerce la fuerza, que amenaza un profesor, que la que le tira bencina a un profesor. Con ellos no hay diálogo, con ellos ya son herramientas penales, porque superaron la barrera de lo que es tolerable“, complementó.

En la ocasión, el alcalde Mario Desbordes ratificó que, entre otras medidas, el municipio instalará sistemas de televigilancia en espacios comunes del Instituto Nacional y el INBA con el propósito de “hacerle la vida difícil” a estos grupos e identificar a los responsables.