Fin a un clásico: las razones de Polla Chilena para no realizar La Suerte en Chile este 2025

El tradicional concurso de Polla de fin de año no verá la luz este 2025.

Uno de los eventos de fin de año en nuestro país era el tradicional sorteo de Polla Chilena de Beneficencia llamado La Suerte en Chile, conocido en sus comienzos como La Suerte de Ser Chileno.

En dicho concurso podían participar todas las personas, chilenas o nacidas en el extranjero, con un RUT nacional válido y así aspirar a sus millonarios.

Así, el año 2024, en el marco del aniversario número 90 de Polla Chilena de Beneficencia, la Suerte en Chile sorteó 90 millones de pesos en 30 premios de tres millones cada uno. A esto se sumaron sorteos especiales para aquellos mayores de 90 años.

¿Habrá La Suerte en Chile este 2025?

Ante la cercanía de la fecha en la que tradicionalmente se concreta el tradicional concurso, se esperaba con ansías la edición 2025. Sin embargo, parece que esto será en vano.

Esto, ya que según consignó T13, este año no habrá La Suerte en Chile, ya que desde Polla Chilena indicaron que centrarán sus esfuerzos de fin de año en otras campañas, especialmente el Loto.

En tanto, se mantiene en veremos si el icónico sorteo volverá en 2026.