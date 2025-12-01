VIDEO – Chile bajo alerta epidemiológica por aumento de casos de sarampión en Argentina

Junto con confirmar la alerta epidemiológica por los casos de sarampión en Argentina, la vocera de Gobierno llamó a “no caer en las campañas antivacunas”.

El Gobierno tomó acciones “para evitar que el sarampión llegue” a Chile, por lo que anunció una alerta epidemiológica a raíz del aumento de la enfermedad en Argentina, según anunció este lunes la ministra vocera, Camila Vallejo.

La secretaria de Estado, que estuvo acompañada de la ministra de Salud, Ximena Aguilera, llamó al “reforzamiento de la toma de consciencia de la vacunación, que la gente se vacune“, apuntó.

“Una vez conocido el incremento de los casos en Argentina, producto de las bajas de cobertura de vacunación en el país vecino, hemos decidido reforzar el sistema de vigilancia a través de esta alerta epidemiológica y, al mismo tiempo, a reforzar la campaña de vacunación en Chile“, manifestó la ministra Vallejo.

Alerta en Chile por el sarampión y campañas antivacunas

Junto con confirmar la alerta epidemiológica por los casos de sarampión en Argentina, la vocera de Gobierno llamó a “no caer en las campañas antivacunas, a no creerse ese cuento, la desinformación que se propaga, lamentablemente, incluso, en países del norte, muy fuertemente de autoridades e, incluso a nivel sanitario“.

“Generan lamentablemente efectos, efectos en la salud pública, en la vida de las personas, y eso queremos ponerlo en el nivel de importancia que merece“, concluyó la secretaria de Estado.

La semana pasada la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) advirtió de una histórica caída en la vacunación infantil y adolescente por sarampión.

Hasta el pasado 15 de noviembre de este año se registraron 168 casos sospechosos en el país trasandino, 35 de los cuales fueron confirmados por las autoridades sanitarias argentinas.