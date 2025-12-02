El crimen de Daniela Olate que terminó con la condena por femicidio del único imputado

José Morales fue declarado culpable del delito de femicidio no íntimo cometido por razones de género.

El 16 de julio de 2024, Daniela Olate salió desde su casa Florida con la intención de ir a Concepción, donde residía su abuela, para entregarle unos medicamentos, ya que estaba enferma. Ese fue el último día que la joven de 23 años fue vista con vida.

Esto, ya que en el trayecto fue interceptada por José Morales, quien ante la falta de locomoción colectiva en sector, se ofreció a llevarla hasta su destino. Daniela aceptó y avisó de la situación a su hermana.

La joven había terminado recientemente su práctica profesional y se aprestaba a retornar al trabajo, explicó su padre Luis Antonio Olate.

Daniela y su familia eran reconocidos en Florida, ya que pertenecían a una iglesia cristiana.

“Tenía montones de sueños. Ella me decía, papá, cuando empiece a trabajar, voy a juntar platita, voy a comprarme un departamento para vivir. Voy a tener mi casita. Y después le vamos a comprar un autito para salir con mi mamita, con usted”, detalló Luis Antonio.

El crimen de Daniela Olate

Si bien Daniela Olate subió confiada al auto de José Morales pensando que llegaría a la capital regional del Biobío, el individuo se desvió del camino, intentó atacarla sexualmente y le dio muerte con un cuchillo, para posteriormente lanzar su cuerpo a un barranco.

El rastreo del celular de la joven, además de la revisión de las cámaras de seguridad, fueron claves para poder dar con el paradero de Morales, quien fue detenido por Carabineros días después del crimen, reconociendo su autoría.

Finalmente, este martes el Tribunal Oral en lo Penal de Concepción lo declaró culpable por el delito de femicidio no íntimo cometido por razones de género y la sentencia se conocerá el 15 de diciembre, donde la Fiscalía del Biobío espera que reciba presidio perpetuo calificado.