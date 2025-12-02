Megatoma de San Antonio: las razones del Gobierno para concretar la expropiación de 100 hectáreas

El Gobierno anunció la expropiación a 48 horas de que se cumpla el plazo de 30 días que otorgó la Corte de Apelaciones de Valparaíso para que la autoridad desalojara el terreno.

El Gobierno anunció este martes la expropiación de 100 de las 215 hectáreas en las que se sitúa la megatoma de San Antonio, en la Región de Valparaíso, la más grande del país y en la que residen alrededor de 10 mil personas.

Así lo confirmaron en La Moneda los ministros del Interior, Vivienda y Segegob, Álvaro Alizalde, Carlos Montes y Camila Vallejo, respectivamente, a 48 horas de que se cumpla el plazo de 30 días que otorgó la Corte de Apelaciones de Valparaíso para que la autoridad desalojara el terreno perteneciente a la Constructora Inmobiliaria San Antonio.

De acuerdo con lo manifestado por las autoridades, el propósito de la expropiación de casi la mitad del terreno es entregar una “solución concreta y viable” para las familias que llegaron al lugar a partir de 2019.

Marco legal para la expropiación de la megatoma de San Antonio

“Usaremos todas las herramientas que nos da el Estado de Derecho para materializar esta solución. Esto incluye la expropiación de 100 de las 215 hectáreas. La expropiación es una herramienta que ha ocupado este gobierno, el anterior y todos los gobiernos“, recalcó el titular del Minvu.

Montes ahondó en el tema y sostuvo que “hay un marco legal específico para la expropiación. Permanentemente el Ministerio de la Vivienda lo hace“.

“Avanzaremos en esta dirección siendo respetuosos de lo que determinan los tribunales, partiendo el desalojo por los terrenos que no serán adquiridos por el Estado para el proyecto habitacional“, complementó el secretario de Estado.

Por su parte, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, argumentó que aunque el Gobierno trató de alcanzar un acuerdo con los dueños del predio para adquirir los terrenos de manera directa, las conversaciones quedaron estancadas debido a que el precio exigido “estaba muy por sobre el valor de mercado”.

Añadió que luego del fin de las negociaciones, el Gobierno decidió activar el mecanismo de expropiación, una herramienta “existente en el ordenamiento jurídico y utilizada por distintos gobiernos para enfrentar necesidades sociales”, indicó Elizalde.

En tanto, la ministra Valejo planteó que la expropiación de las 100 hectáreas en la megatoma de San Antonio es “excepcional” y está motivada por el número de personas involucradas, ya que el Estado no podía mantenerse al margen de un conflicto que conlleva efectos tan masivos.

De acuerdo con los datos manejados por la autoridad, en la megatoma se levantaron 4.136 viviendas en las que residen 10.521 personas, entre ellas más de 3.000 niñas, niños y adolescentes.