Megatoma de San Antonio: entregan detalles sobre cómo se concretará el esperado desalojo

“Quiero dejar muy en claro que el proceso de desalojo no es facultad ni atribución de la municipalidad”, recalcó el alcalde de San Antonio, Omar Vera.

La Municipalidad de San Antonio confirmó que activó un protocolo para asegurar un albergue temporal que reúna las condiciones adecuadas para acoger a las personas tras el desalojo de la megatoma ubicada en el cerro Centinela, de acuerdo con lo dispuesto por la Corte de Apelaciones de Valparaíso.

De acuerdo con lo manifestado por el alcalde Omar Vera, “quiero dejar muy en claro que el proceso de desalojo no es facultad ni atribución de la municipalidad. Es una obligación del propietario del terreno, en coordinación con la Delegación Presidencial y con auxilio de la fuerza pública“.

“La Corte ordena que la municipalidad habilite un albergue en un plazo de 30 días para recibir a las personas que no tengan dónde ir”, recordó.

En esa línea, recalcó que en este caso el papel del municipio es aportar con el apoyo a las familias que tendrán que dejar el terreno, de forma de garantizar la asistencia, el acompañamiento y la continuidad de los cuidados durante todo el proceso.

Según planteó el jefe comunal, “el gimnasio del colegio España permite un resguardo adecuado y digno” para quienes serán desalojados del terreno.

Apuntó a la vez que el uso del recinto se regulará por estrictas normas. “No se puede llevar mobiliario, no se puede cocinar y no se pueden ingresar vehículos. Además, la permanencia es transitoria: entre tres y cinco días. Si se excede, se debe actuar de oficio para que las familias busquen otra solución“, precisó.

Cómo se concretará el desalojo de la megatoma de San Antonio

Al abordar el proceso de desalojo de la megatoma, el alcalde de San Antonio dijo que “se realizará por cuadrantes, con núcleos familiares acotados y no de manera masiva, lo que permitirá una atención más ordenada y segura”.

“Nos hemos enterado en forma extraoficial de que se están planificando grupos de 50 a 80 familias, priorizando adultos mayores, niños, embarazadas y personas con discapacidad. No somos nosotros los que organizamos el desalojo”, complementó.

“Este proceso estará acompañado por Carabineros y Seguridad Pública Municipal, de manera de asegurar tranquilidad a vecinos y vecinas”, añadió el alcalde.

“Queremos que esto se dé con respeto, cuidado y dignidad (…) porque la prioridad es proteger a las personas y asegurar una intervención seria, responsable y centrada en el bienestar de toda la comunidad“, concluyó Omar Vera.