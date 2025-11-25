“No afecta el cronograma”: MOP descartó contratiempo tras insólito error en construcción del Teleférico Bicentenario

Desde la cartera indicaron que “las obras continúan acorde a los más altos estándares”.

Una de las bases estructurales del Teleférico Bicentenario, que estaba ubicada en Ciudad Empresarial, en la comuna de Huechuraba, tuvo que ser demolida por orden del Ministerio de Obras Públicas (MOP) y reconstruida.

Según dio a conocer La Tercera, la Dirección General de Concesiones precisó que esta situación se debió a que en un control de calidad que se realizó el pasado mes de septiembre, se detectó “una diferencia en la altura de la fundación (la base estructural) de una de las pilas en construcción“.

Esta habría sido de unos 20 centímetros, lo que, de no haber sido arreglado, habría afectado “la verticalidad de las torres y la tensión de los cables por las que transitarán las cabinas del teleférico”.

Por lo mismo, como estaba construida con cubos de hormigón, la única opción que había era “demoler y reconstruir la estructura“.

“Esto no afecta el cronograma de puesta en servicio del teleférico y las obras continúan acorde a los más altos estándares con que se construye esta infraestructura de transporte”, aseguraron desde la Dirección General de Concesiones.

Hasta octubre pasado, el Teleférico Bicentenario llevaba un 45% de avance y aunque se esperaba que entrara en funcionamiento el segundo semestre de 2026, lo cierto es que esto recién ocurrirá el primer trimestre de 2027 según el MOP.