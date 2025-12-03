Quién es Antonia Larraín: fue condenada a pena en libertad en el caso Torrealba

Antonia Larraín aceptó su responsabilidad como autora de 20 delitos de fraude al fisco en carácter de reiterado y en grado de consumado.

En libertad condicional cumplirá su pena la ex directora de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de Vitacura, Antonia Larraín Prieto, quien fue condenada por el 4° Juzgado de Garantía de Santiago a cinco años de cárcel por el caso Torrealba.

Larraín, quien fue imputada por la trama de fraude al Fisco que involucró al ex alcalde de Vitacura, Raúl Torrealba, también fue sentenciada a pagar una multa de 698 UTM (alrededor de $48.540.316), así como la inhabilitación por 10 años para cargos y oficios públicos.

Si bien el tribunal condenó a la ex funcionaria de la Municipalidad de Vitacura a cinco años de cárcel, acogió la solicitud de la defensa de aplicar la pena sustitutiva de libertad vigilada intensiva.

De acuerdo con lo expuesto durante el proceso abreviado, la mujer aceptó su responsabilidad como autora de 20 delitos de fraude al fisco en carácter de reiterado y en grado de consumado.

Quién es Antonia Larraín, condenada en el caso Torrealba

Antonia Larraín Prieto trabajó durante 16 años en el departamento de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de Vitacura, donde llegó a desempeñarse como directora y jugó un papel clave en el denominado caso Torrealba.

Realizó sus estudios en el colegio Apoquindo y posteriormente Publicidad en la desaparecida Universidad del Pacífico.

Antonia Larraín llegó en 2005 a trabajar a la Municipalidad de Vitacura, donde su tío abuelo, Domingo Prieto, trabajó como directivo y jefe de finanzas de las corporaciones Vita, desde donde se desviaron los fondos que luego llegaron a Torrealba.

Fue precisamente Domingo Prieto quien destapó el escándalo en Vitacura y un testigo clave en la causa penal contra Torrealba.

De acuerdo con lo que declaró Antonia Larraín ante los investigadores, admitió que “manipulé sobres con dinero (…) esto ocurre desde hace tres años, desde el mes de julio o agosto de 2018, cuando comencé a ocupar el cargo de directora de Desarrollo Comunitario”.

“Apenas asumí en el cargo, el alcalde Raúl Torrealba me citó a su oficina y me señaló que todos los meses yo recibiría un sobre con la suma aproximada de $ 5 millones que debía entregárselo a él. Este sobre lo recibiría los primeros días del mes y me lo entregaría Domingo Prieto Urrejola, quien es mi tío abuelo por línea materna”, detalló.