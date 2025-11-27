Monsalve, Barriga y Torrealba, entre otros: los casos próximos a cerrar por el Ministerio Público

De acuerdo con lo que manifestó Valencia, entre los casos que se cerrarán se cuentan algunos de los de mayor interés público en los años recientes.

El fiscal nacional, Ángel Valencia, anunció este jueves que el Ministerio Público se apresta a concluir varias causas que se encuentra investigando, en lo que denominó como “temporada de cierres de investigación”.

De acuerdo con lo que manifestó Valencia en la entrevista que le concedió a radio Infinita, entre los casos que se cerrarán se cuentan algunos de los de mayor interés público en los años recientes.

“Vamos a ver, en las próximas semanas, la presentación por parte del Ministerio Público de un conjunto de decisiones (sobre) todas estas causas, poniéndole término o en tierra derecha“, aseguró el fiscal nacional.

Los casos que cerrará la Fiscalía, según Valencia

Según precisó Valencia, uno de los casos que se deberían cerrar próximamente es el que involucra a la ex alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, quien fue formalizada en enero de 2024 por la Fiscalía Metropolitana Oriente, tras imputarla por los delitos de fraude al fisco reiterado y falsificación de instrumento público.

Además, mencionó que lo mismo ocurrirá con el caso Factop, en el que están formalizados, entre otros, los hermanos Daniel y Ariel Sauer, además del abogado penalista, Luis Hermosilla, cuyas conversaciones con diversas personas guardadas en su teléfono celular dieron lugar al llamado caso Audios y sus diversas aristas.

Otro de los casos a los que apuntó el fiscal nacional se refiere al del ex alcalde de Vitacura, Raúl Torrealba, quien en junio de 2023 fue formalizado por los delitos de fraude al fisco, asociación ilícita, delitos tributarios y lavado de activos.

Ángel Valencia también dijo que se espera el cierre de la indagatoria contra el ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, quien en noviembre del año pasado fue formalizado por violación y abuso sexual.

En este último caso, el 7° Juzgado de Garantía de Santiago rechazó hace unos días la petición de la defensa de la ex autoridad para extender nuevamente el plazo de investigación.

“Se nos viene una temporada de cierres de investigación, de vencimiento de plazos, que son importantes. Se nos viene la situación de los alcaldes, debiera comenzar a tomarse decisiones dentro de los próximos meses, o semanas incluso, de la alcaldesa Barriga, del alcalde Torrealba, del propio señor Monsalve“, resumió el fiscal nacional.