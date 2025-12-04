Desde Meteored explicaron que una vaguada costera se está formando frente al litoral central, lo que favorecerá el ingreso de nubes bajas hacia el interior del país.

Un notable descenso en la temperatura, lluvias y hasta tormentas eléctricas se esperan para los próximos días en la zona centro norte del país, incluida la Región Metropolitana (RM).

Según el pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), luego de los 33º C que marcó la capital el pasado miércoles, el fin de semana llegará una baja segregada a Santiago, provocando un giro brusco en el clima.

El meteorólogo Javier Hernández Oramas, de Meteored, explicó que una vaguada costera que se está formando frente al litoral central favorecerá el ingreso de nubes bajas hacia el interior del país. Esto, según el especialista, “ayudará a moderar las temperaturas en Santiago”.

Anuncian lluvias y tormentas eléctricas para dos regiones del país, incluida la Metropolitana

Sumado al efecto de una baja segregada, a partir del sábado 6 de diciembre el cielo volverá a nublarse en gran parte de la Región Metropolitana, y algunos modelos indican que podría registrarse lluvia ese mismo día.

“Sería cerca del mediodía del sábado 6, extendiéndose la inestabilidad incluso hasta parte del domingo 7”, pronosticó Hernández Oramas.

Asimismo, se podrían producir tormentas eléctricas, sobre todo en las zonas próximas a la cordillera y precordillera.

Asimismo, Michelle Adam, meteoróloga de Canal 13,confirmó el pronóstico ya que de acuerdo con las proyecciones, la zona central podría experimentar un episodio de precipitaciones y, en algunos sectores, incluso tormentas eléctricas, aunque de carácter acotado.

“Estas manchas que se ven, que están más en altura, se está formando en este núcleo frío en altura baja segregada y que se va a desplazar durante esta tarde, llega mañana y ya el viernes en la noche va comenzar a dejar precipitaciones en toda la cordillera de la zona norte, centro y central del país, hasta la Región Metropolitana”, dijo.

“Tener en cuenta que este día sábado, aumenta la nubosidad, posibilidad de chubascos y además de tormentas eléctricas. Esto se ha mantenido así toda la semana, así que la probabilidad es alta (de lluvias), no es una lluvia que les vaya a aguar todo un matrimonio, pero si será una precipitación que va a estar presente y estará cerca del mediodía”, concluyó.