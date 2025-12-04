Mafia china en el Barrio Meiggs: qué locales comerciales usaba para cometer sus delitos

En total, se allanaron 63 propiedades, entre domicilios y comercios, en comunas como Santiago, Estación Central, Quinta Normal y Providencia.

Un total de 18 de los 30 detenidos este jueves por ser parte de una mafia china que operaba en el Barrio Meiggs serán formalizados este viernes por los delitos de asociación ilícita, lavado de activos, contrabando, extorsión, cohecho, homicidio y secuestro, entre otros.

El operativo, que incluyó allanamientos en diversos locales comerciales empleados por la agrupación delictual para cometer sus delitos, concluyó con la captura de 27 ciudadanos de origen chino y la incautación de más de 600 millones de pesos en efectivo.

Además, la denominada Operación Muralla Oriental permitió detener a un cabo de la Segunda Comisaría de Santiago, quien entregaba “información de procedimientos que se iban a ejecutar en los diferentes locales comerciales, y por eso recibía una remuneración“.

Al abordar el tema, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, destacó que “este tipo de organizaciones ocupan nuestro sistema económico formal para poder llevar a cabo su lavado de dinero”.

“No solo constituyen sociedades, no solo acceden a los beneficios de constituir empresas expeditamente en nuestro país, sino que además acceden a los mecanismos de medios de pago que el país ha ido expandiendo“, complementó.

Locales involucrados con la mafia china en el Barrio Meiggs

De acuerdo con la información proporcionada por la Policía de Investigaciones (PDI), entre los lugares allanados porque eran utilizados por la mafia china en el Barrio Meiggs se cuentan varios locales, entre ellos dos importadoras y uno de comida.

A ellos se agregaron al menos diez negocios ubicados en las calles Conferencia, Toesca, Exposición y Gorbea, así como diversos departamentos ubicados en el edificio conocido como Shakira Tower.

Se sumaron también las denominadas casas de karaoke, locales con fachadas de restaurantes y hoteles que, en realidad, eran empleados para el comercio sexual y la venta y consumo de drogas y alcohol.

En total, se allanaron 63 propiedades, entre domicilios y comercios, en comunas como Santiago, Estación Central, Quinta Normal y Providencia.