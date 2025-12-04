Senda destaca baja en consumo de alcohol y marihuana, pero alerta por alza en uso de tranquilizantes

Pese a la disminución en el consumo de alcohol, el 47,2% de quienes lo hicieron reportó un episodio de embriaguez en el último mes.

El Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (Senda) valoró la disminución en el consumo de alcohol y marihuana respecto a la medición anterior, pero mostró su inquietud por el aumento en el uso de tranquilizantes sin receta médica.

Según el estudio de Drogas en Población General, que se aplicó a 18.668 personas de entre 12 y 65 años, representativas de más de 11 millones de habitantes de 109 comunas, la prevalencia de consumo mensual de alcohol cayó del 39,2% que mostraba en 2022 a un 34,6% en 2024, lo que representa el nivel más bajo desde que se inicia la serie en 1994.

Senda puntualizó que entre los hombres la prevalencia pasó de 45,1% en 2022 a 41,7 el año pasado, mientras que entre las mujeres bajó de 33,3% a 27,6% en el mismo período.

Pese a la disminución en el consumo de alcohol, el 47,2% de quienes lo hicieron reportó un episodio de embriaguez en el último mes, entendida como el consumo de cinco o más tragos para hombres y cuatro o más para mujeres.

Respecto del uso de marihuana, el estudio del Senda evidenció que alcanzó su mínimo histórico en adolescentes entre 12 y 18 años, con una prevalencia de 2,4%. No obstante, a nivel general, el consumo se mantuvo estable en 10,1%, aunque desde 2016 acumula una disminución cercana al 30%.

Uso de tranquilizantes sin receta aumentó según el Senda

El estudio abordó también el uso de medicamentos sin receta por parte de la población nacional, y reveló una baja en el caso de los analgésicos, de 1,5% a 1% en el periodo abordado.

No obstante, el informe del Senda advirtió con preocupación un aumento en el uso de tranquilizantes sin receta médica, ya que la prevalencia aumentó de 1,8% en 2022 a 2,2% en 2024.

Según el organismo, el uso creciente de fármacos sin prescripción plantea “señales de riesgo“, lo que exige “mantener y reforzar estrategias de prevención“.

Asimismo, el Senda midió el consumo de tabaco, que disminuyó del 17,7% de los encuestados en 2022 a 16,5% en 2024. A la vez, estableció que los hombres fuman más que las mujeres, y el rango de edad en el que más se consume tabaco va de los 45 a los 64 años.