Estudio de Senda revela que jóvenes consumen menos drogas, pero aumentaron el uso de fármacos y tranquilizantes

La investigación dio a conocer importantes cambios en los hábitos de consumo de estudiantes universitarios de entre 17 y 25 años.

Un reciente estudio del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (Senda) mostró que, aunque disminuyó el consumo de alcohol, marihuana y drogas sintéticas entre jóvenes estudiantes, sí hubo un preocupante aumento en el uso de medicamentos tranquilizantes sin receta médica.

El Tercer Estudio de Drogas en Educación Superior reveló cambios importantes en los hábitos de consumo de jóvenes de entre 17 y 25 años.

“Los consumos de sustancias tradicionales como el alcohol y la marihuana, muestran señales de contracción. Pese a esta tendencia, una de las principales conclusiones es (que existen) menos estudiantes consumiendo, pero quienes lo hacen tienden a hacerlo con mayor intensidad“, explicó Natalia Rifo, directora nacional de Senda.

Según los resultados del estudio, un 42,3% de los encuestados afirmó haber consumido cerveza, pisco u otras bebidas alcohólicas durante el último mes, cifra significativamente menor a la registrada en 2021, cuando alcanzaba el 60,8%.

Una tendencia similar se observa en el consumo de cannabis donde el 23% de los participantes señaló haberla utilizado durante el último año, porcentaje inferior al registrado hace cuatro años, cuando el 31,6% declaró haber consumido.

Junto a ello, desde el Senda expresaron su preocupación por el incremento en el uso de tranquilizantes sin receta médica, fenómeno que “tiene una tendencia un poquito al alza”.

“(Esto) puede ser explicado, por ejemplo, por un afrontamiento ante la presión académica o dificultades de salud mental, y por eso es tan importante este dato: nos llama a seguir trabajando en integrar la salud mental y el bienestar estudiantil como elementos de prevención respecto a esta percepción de riesgo que, además, pudiese ser menor respecto a automedicarse”, agregó Rifo.

Desde Senda informaron que se encuentran colaborando con las instituciones del Consorcio de Universidades del Estado de Chile (Cuech) para desarrollar modelos preventivos y protocolos de detección temprana del consumo.