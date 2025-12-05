Juez “infringió el debido proceso”: Felipe Berrios reaccionó a sobreseimiento de cargos por abuso sexual

El tribunal de alzada capitalino confirmó la sentencia que emitió el 34° Juzgado de Garantía de Santiago, que determinó que el caso estaba prescrito.

El sacerdote Felipe Berríos reaccionó a la decisión de la Corte de Apelaciones de Santiago de sobreseerlo del delito de abuso sexual, tras ser acusado por hechos que habrían ocurrido el año 2000, cuando la denunciante tenía 15 años.

De esta forma, el tribunal de alzada capitalino confirmó la sentencia que emitió el 34° Juzgado de Garantía de Santiago, el que determinó que el caso estaba prescrito.

Según el fallo, tras establecerse que “la acción penal se encuentra prescrita”, el tribunal determinó “declarar el sobreseimiento total y definitivo de la presente causa, lo que impide jurídicamente determinar la efectividad de los hechos materia de la investigación, especialmente la culpabilidad del investigado“.

La reacción de Felipe Berrios tras su sobreseimiento

El ex jesuita Felipe Berríos reaccionó esta jornada a su sobreseimiento a través de una declaración pública, en la que sostuvo que “la resolución deja de manifiesto que el juez de primera instancia fue más allá de sus atribuciones e infringió el debido proceso al dictar su resolución“.

A continuación, manifestó su “satisfacción por el resultado de esta causa que se inició, a mi solicitud, con el objeto de que se aclararan las imputaciones que se me hicieron en el marco de una investigación canónica iniciada por una falsa denuncia de la Fundación para la Confianza, que curiosamente prefirió ventilar este caso en el Vaticano y no en los tribunales de justicia“.

“Lamento que la Fundación para la Confianza y la Compañía de Jesús se hayan rehusado a colaborar con la investigación judicial y que haya sido necesario llegar a la incautación judicial del informe de la investigación canónica”, agregó.

Finalmente, Felipe Berríos reiteró su “absoluta inocencia en los hechos que falsamente se me imputaron y reafirmo que, en las circunstancias que sean, seguiré siempre dedicado a servir, con humildad, a la gente que me necesita”.