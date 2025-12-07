Mario Aguilar acusa que presidente de nueva asociación gremial no es profesor: “Tiene un sesgo ideológico”

Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores, reaccionó a la conformación de la nueva asociación gremial que buscará enfrentar al Magisterio, recordando que su timonel no es profesor y “tiene un sesgo muy marcado ideológicamente”.

Esto, luego que se conociera la creación de la Asociación Gremial Colegio de Profesores y Profesionales de Chile, la cual ya dejó en claro que “no vamos a apoyar a ninguna alternativa que proponga la izquierda”.

Esta asociación es dirigida por Gabriel Fuentealba Beltrán, ex candidato a Consejero Regional del Partido Social Cristiano.

Frente a esto, Mario Aguilar apuntó que “llama la atención que sea una organización presidida por una persona que no es profesor. Es raro que una organización de profesores y profesoras la presida alguien que no es profesor”.

“Al parecer, por sus declaraciones, tiene un sesgo muy marcado ideológicamente. De hecho, esa persona que aparece presidiendo, ha sido candidato por partidos de derecha, aparece en fotos muy cercano con representantes de la derecha de nuestro país, de partidos políticos de derecha, por lo tanto, tiene un sesgo”, puntualizó.

En esta línea, dejó en claro que el Colegio de Profesores “es plural. Aquí no se le pregunta a nadie si es de izquierda o derecha para participar de nuestra organización. De hecho, en los Directorios suele haber gente de distinto pensamiento”.

Junto con ello, puso énfasis en su autonomía financiera, precisando que “nosotros nos financiamos única y exclusivamente por la cotización de nuestros socios, profesoras y profesores colegiados. Todos quienes somos colegiados aportamos mensualmente con una cotización y esa es nuestra fuente de financiamiento. Y como se dice en el dicho popular, quien pone la plata pone la música. Es muy importante que las organizaciones transparenten quién las financia, quiénes están detrás de su financiamiento, porque ello va a determinar lo que haga la agrupación”.

“En nuestro caso, las y los dirigentes nos debemos únicamente a los profesores y profesoras, no a ningún partido político, ni al gobierno de turno, ni a ninguna empresa, ni a ningún poder económico. Es importante que toda organización transparente cómo se financia y eso nos da total autonomía. Somos autónomos” sentenció.