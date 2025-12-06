El nuevo gremio de profesores que desafía a Mario Aguilar: “No vamos a apoyar a ninguna alternativa de la izquierda”

La nueva asociación es presidida por Gabriel Fuentealba Beltrán, quien indicó en una declaración pública que “durante años, los gremios han estado capturados por la izquierda chilena y no han sido imparciales”.

Oficialmente se constituyó la Asociación Gremial Colegio de Profesores y Profesionales de Chile, una organización que busca ser una alternativa del Colegio de Profesores, dirigida por Mario Aguilar, apuntando a romper con “las viejas prácticas de politización”.

La nueva asociación es presidida por Gabriel Fuentealba Beltrán, quien indicó en una declaración pública que “durante años, los gremios han estado capturados por la izquierda chilena y no han sido imparciales. Vimos cómo el antiguo Colegio de Profesores se reunió casualmente con la candidata Jeannette Jara en un aeropuerto, mostrando su apoyo a una sola candidatura. Esas son estrategias del pasado. Nosotros somos la nueva alternativa”.

Junto con ello, se mostraron críticos de los traspasos de los colegios municipales a los SLEP, calificándolo de “un desorden” y acusando que ha dejado a profesionales de la educación desamparados, junto con apuntar a una deficiente labor de la Superintendencia del ramo en materia de fiscalización de la infraestructura escolar.

Gabriel Fuentealba Beltrán dejó en claro que no tendrán matices políticos que estarán “a disposición, incluso, si José Antonio Kast nos pide estar en una mesa de trabajo y entregarle nuestras propuestas“.

“Porque vamos a defender a todos los profesores, no solamente a los que están sindicalizados como hoy se hace. (…) Nosotros no vamos a apoyar a ninguna alternativa que proponga la izquierda“, aseveró.

Además, disparó contra el Colegio de Profesores de Mario Aguilar al indicar que “el otro gremio vive en el pasado; nosotros miramos al futuro” y recalcó que estarán libres de sesgos ideológicos.