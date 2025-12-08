La razón por la que el alcalde Vodanovic fue hospitalizado: “Por suerte la atajamos a tiempo”

El jefe comunal de Maipú actualizó su estado desde el hospital y señaló que la rápida atención permitió evitar intervenciones mayores.

El alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, informó a través de sus redes sociales que debió ser hospitalizado luego de enfrentar complicaciones derivadas de una amigdalitis que, según relató, evolucionó de manera más compleja de lo habitual.

El jefe comunal utilizó sus historias de Instagram para compartir una imagen de su brazo con una vía venosa instalada y explicar que su estado requería cuidados médicos más intensivos. Junto a la fotografía escribió: “Se nos complicó un poco la cosa y habrá que quedarse hospitalizado unos días. Nada grave. Ya estoy mucho mejor y en buenas manos“.

Horas más tarde, Vodanovic entregó una actualización más detallada sobre su estado de salud, señalando que la afección inicialmente se presentó con síntomas severos. “Tuve una infección/inflamación media grave en las amígdalas, que me tuvo con fiebre alta y mucho dolor, sin poder tragar nada ni hablar“, comentó, explicando que la situación lo obligó a recibir atención hospitalaria continua para lograr una recuperación adecuada.

El alcalde agregó que la rápida intervención médica permitió evitar procedimientos más invasivos. “Por suerte la atajamos a tiempo y evitamos alguna intervención más compleja, pero me tuve que quedar hospitalizado con antibióticos y analgésicos a la vena y en evaluación“, señaló, indicando que ya experimenta una mejoría progresiva.

El alcalde Vodanovic hospitalizado:

Este episodio se suma a otro reciente problema de salud que afectó a Vodanovic. A mediados de noviembre, el jefe comunal sufrió una rotura completa del tendón del recto femoral a la altura de la cadera mientras jugaba fútbol, lesión que también lo mantuvo en reposo.

En ese sentido, el alcalde comentó con humor tras su hospitalización: “Ando medio quemado parece, pero dándole para delante y haciéndole caso a los doctores“.

Finalmente, el edil expresó su gratitud por el apoyo recibido durante estas jornadas de recuperación. “Muchas gracias por todos los mensajes y muestras de cariño. Espero volver pronto“, puntualizó.