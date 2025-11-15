La lesión que aqueja al alcalde Vodanovic (FA) y amenaza el diseño de campaña de segunda vuelta de Jara

El alcalde de Maipú sufrió una grave lesión esta semana que lo podría alejar de la campaña de Jara de segunda vuelta.

Fue hace un par de días que el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, notificó a sus colaboradores y personas del comando de Jeannette Jara que había sufrido una importante lesión a principios de semana.

Sin saber la gravedad de la lesión, el alcalde advirtió que la lesión era compleja y que lo iba a tener alejado del despliegue territorial que suele hacer por Maipú para supervisar por sí mismo obras y las tareas que desarrolla el personal de la municipalidad.

Como efecto colateral, la lesión de Vodanovic, militante del Frente Amplio, complica su participación en la campaña de segunda vuelta de Jeannette Jara, quién asoma como la favorita para ganar la elección de mañana domingo.

El comando de Jara pensaba al jefe comunal como un “líder de campaña”, figura similar al generalísimo; con un rol permanente en debates y dando entrevistas, además de un despliegue por regiones junto a la candidata. Todo eso parece hoy estar en riesgo.

Esta jornada de sábado el alcalde confirmó el diagnóstico: sufrió una rotura completa del tendón del recto femoral a la altura de la cadera, lesión provocada durante un partido de fútbol con funcionarios municipales.

Incluso, el alcalde ha dicho que arriesga una operación. “Es una noticia difícil de procesar, ya que me tendrá varios meses sin poder correr, que es una de las cosas que más disfruto y que me ayuda a bajar el estrés de la pega”, señaló el alcalde a través de sus redes sociales el viernes.

Vodanovic advirtió que “en los próximos días se evaluará si es necesaria una operación o no. Pero vamos a tener que reducir un poco el despliegue y la presencia en terreno, obviamente sin descuidar mi labor municipal. Así que pido comprensión”.