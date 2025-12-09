VIDEO – El dato clave que generó importante operativo por concejala desaparecida en Villa Alegre

La Brigada de Homicidios de la PDI encabeza los trabajos que se realizan en la Región del Maule.

Un nuevo e importante operativo se lleva a cabo en Villa Alegre en el marco del caso de la desaparición de la concejala María Ignacia González.

Autoridades intervendrán el río cercano por donde pasó el vehículo de la edil la noche que desapareció, luego de que se obtuviera un dato clave: un dron detectó una alta presencia de metal.

Es por eso que se manejan cinco puntos de interés, por lo que la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) realizará los trabajos, mientras Carabineros y otros uniformados buscan despejar el área para llevar a cabo todo esto, detallaron en Contigo en la Mañana.

Se espera que dentro de las próximas horas se entreguen mayores detalles del operativo en el marco del caso de la concejala desaparecida en Villa Alegre, quien ya lleva siete meses desde que se le perdió el rastro.

Funcionarios bajo sumario en medio de operativo por concejala desaparecida en Villa Alegre

El alcalde de Villa Alegre, Arturo Palma, confirmó que los funcionarios municipales que revisaron las cámaras de vigilancia el día que la concejala María Ignacia González desapareció están sometidos a sumario, puesto que incurrieron en una ilegalidad al ver las imágenes sin el debido permiso

Ellos son el administrador municipal, Rodrigo Cancino; la jefa de Gabinete, Olivia Méndez; y el encargado de las cámaras.