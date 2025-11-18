La arista económica que se investiga en la desaparición de María Ignacia González en Villa Alegre

En medio del caso surge el testimonio del administrador municipal de Villa Alegre, a quienes la hija de la concejala no le creen debido a las inconsistencias en su relato.

Una arista económica surgió en la investigación por la desaparición de María Ignacia González en Villa Alegre, a quien se le perdió el rastro en junio pasado tras haberse reunido con una pareja de amigos y con una prima.

Según dio a conocer Mucho Gusto, la concejala realizaba préstamos a diversas personas que lo necesitaran, entre ellos varios funcionarios de la municipalidad de la comuna, con cifras que hasta el momento se desconocen.

Esto podía hacerlo gracias a que contaba con una cantidad no menor de dólares, puesto que recurrentemente viajaba a Tacna, en Perú, a comprar diversos artículos, los que vendía a su regreso.

Es aquí donde surge un testimonio clave en el caso de la desaparición de María Ignacia González, la del administrador municipal de Villa Alegre, Rodrigo Cancino, quien también recibió un préstamo de la concejala y quedó con una deuda.

“Cuando viajé al extranjero a quien le pedía dólares era a ella y se los devolvía… Les quedé debiendo 100 dólares, porque los cambié a euros, tengo los euros y tengo que cambiarlos a dólares“, declaró al matinal de Mega.

Cancino lamentó que las hijas de la mujer desaparecida lo acusaran de estar vinculado a lo ocurrido. “Que pidan que te desvinculen de tu trabajo, que digan que yo la asesiné, que lo afirmen, es súper complejo“, lamentó. A eso se preguntó que “no sé por qué las hijas están mintiendo” y las llamó a que pidan “más recursos, que haya una labor investigativa más acuciosa”.

Las dudas de las hija de la concejala sobre el administrador municipal

Sobre esto, las hijas de González revelaron datos desconocidos. Por ejemplo, que la concejala y el funcionario municipal se encontraron el día que desapareció, algo que él les reveló en una reunión privada.

Respecto al préstamo, que especulan podría haber sido de mil dólares, cuestionaron que “alguien que tenga el dinero para ir a Italia por cinco días, no tenga dólares. Luego de que desapareció mi mamá, igual me pareció extraño de por qué le pide dólares si allá se ocupan euros”.

Las hijas de González aseguraron no haber dicho que el administrador municipal es el responsable de su desaparición. Pero, aún así, “yo no voy a creer que Rodrigo Cancino estuvo en los lugares que estuvo hasta que me muestren un video en donde aparece él en ese horario en esos lugares“, sentenció Javiera Gallegos.

“Primero a nosotros nos dice una cosa, después dice otra”, dijo Camila Galleco, agregando que Cancino en sus declaraciones aseguró haber estadp en Constitución, después en una fiesta en Talca y que luego volvió. Sin embargo, hay gente que señaló que lo habría visto en Villa Alegre la noche que María Ignacia González desapareció.