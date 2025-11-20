El desconocido rol como prestamista de concejala de Villa Alegre: financió campaña municipal del alcalde

“Tenemos a ciertas personas que le deben plata y tenemos el respaldo de eso. Hasta el día de hoy estamos esperando que ellos se acerquen para ver si nace de ellos”, manifestó Camila, hija de la concejala desaparecida.

A más de cinco meses de la desaparición de la concejala de Villa Alegre, María Ignacia González, se conoció una nueva arista que podría originar un giro radical en la investigación del caso, ya que según admitió su hija, Camila Gallegos, la mujer realizaba préstamos de dinero en efectivo a distintas personas en la comuna, entre ellas al alcalde.

En una entrevista que le concedió a Mucho Gusto, el matinal de Mega, Gallegos planteó que su madre “siempre anotaba sus cuentas en una libreta”.

“Tenemos a ciertas personas que le deben plata y tenemos el respaldo de eso. Hasta el día de hoy estamos esperando que ellos se acerquen para ver si nace de ellos“, manifestó Camila.

Concejala desaparecida le prestó dinero al alcalde de Villa Alegre

Entre las personas a las que la concejala les prestó dinero se encuentra el alcalde de Villa Alegre, Arturo Palma. Algo que admitió el mismo jefe comunal.

De acuerdo con lo que manifestó la hija de María Ignacia González, “nos pareció extraño que mi mamá le haya tenido que prestar esa plata para que él se pudiera presentar como alcalde“.

Según la familia de la concejala desaparecida, se trató de un préstamo de medio millón de pesos, el que se le devolvió a la mujer, ya que “en las cuentas, por lo menos, saldría que esa plata sí se devolvió“.

Al ahondar en el tema, Camila Gallegos aclaró que su madre “cuando hacía estos préstamos, manejaba la plata en efectivo”.

“Tenemos conocimiento que ella prestó dinero a ciertas personas, pero en verdad no tengo conocimiento cuánta gente habrá sido. Sabemos que hay gente que le debe plata“, reconoció.

Por su parte, el alcalde Arturo Palma reconoció el préstamo y dijo que ese tema se cerró. “Son temas que están en el BancoEstado y no hay ninguna deuda que yo tenga con ella. Eso está todo, todo eso fue algo circunstancial, que un día se apretó y otro día se pagó“, manifestó.

“Yo no recurrí a ella. Ella estaba en ese momento ahí y se acercó a hablar conmigo, cosa que es el peor error que yo pude haber cometido, porque yo tengo familiares con recursos“, añadió.

Además, reconoció que la concejala de Villa Alegre le hizo un préstamo de “un millón y medio, porque otro millón y medio lo puso otra funcionaria“.

Otro de los préstamos que realizó María Ignacia González fue a Rodrigo Cancino, administrador de la Municipalidad de Villa Alegre, funcionario que fue una de las últimas personas que vio por última vez la noche del 15 de junio de este año.