Los argumentos del tribunal para rechazar la demanda de $2 mil millones del viudo de Viviana Haeger contra el fisco

Jaime Anguita apuntó a errores de la PDI, el Ministerio Público y el Servicio Médico Legal (SML) durante la investigación de la muerte de Viviana Haeger.

El Segundo Juzgado Civil de Puerto Montt entregó los argumentos por los cuales rechazó la demanda de alrededor de $2.000 millones que interpuso contra el fisco el viudo de Viviana Haeger, Jaime Anguita.

A más de ocho años del juicio en que fue absuelto por el delito de parricidio, el tribunal dio a conocer los argumentos por los cuales no acogió la acción judicial en la que Anguita apuntó a errores de la Policía de Investigaciones (PDI), el Ministerio Público y el Servicio Médico Legal (SML) durante la investigación de la muerte de Viviana Haeger.

En su demanda contra el Fisco, Anguita apuntó a cinco hechos por los que ameritaría ser indemnizado: su permanencia en prisión preventiva, la “pérdida de un padre”, la “destrucción de una familia”, una hija que vivió una “infancia totalmente disfuncional” y el “excesivo escrutinio público”.

Argumentos para rechazar demanda del viudo de Viviana Haeger

De acuerdo con lo resuelto por el Segundo Juzgado Civil de Puerto Montt al rechazar la demanda del viudo de Viviana Haeger, el monto de casi $2 mil millones fue considerado como “exorbitante”, según informó radio Biobío.

A la vez, consideró que “no es posible acreditar un proceder injustificadamente erróneo o arbitrario del ente persecutor“.

Por su parte, el Consejo de Defensa del Estado apuntó que Jaime Anguita no podía pretender que le reembolsaran $138 millones por “gastos de defensa letrada”, ya que se trataba de montos que se pagan de manera personal.

En su resolución, el tribunal agumentó además que “el demandante pretende hacer una ecuación de primer grado con la absolución penal: absolución es igual a responsabilidad del acusador penal. Eso no es legalmente efectivo“, sostuvo.

Finalmente, el juzgado consideró que el accionar de quienes indagaron el caso “no careció de toda justificación ni fue arbitraria, motivo por el cual se rechazará la demanda“.