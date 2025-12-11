“¿Quién me repara a mí el daño?”: Felipe Berrios cuestionó a los jesuitas y la Fundación para la Confianza

“Apoyé mucho a la Fundación para la Confianza, yo creo que era una idea excelente. Pero se ha transformado en la desconfianza”, manifestó Felipe Berríos.

El sacerdote Felipe Berríos cuestionó este jueves el accionar de la Fundación para la Confianza, a la vez que apuntó que al interior de la Compañía de Jesús hay un grupo “que tiene otras motivaciones contra mí”.

Berríos abordó la decisión del Dicasterio para la Doctrina de la Fe (DDF), que determinó dejar sin efecto tanto las sanciones de restricción al ejercicio del ministerio, como la expulsión de la Compañía de Jesús, durante la entrevista que le concedió a Tele13 Radio.

La decisión eclesiástica se sumó a su sobreseimiento, por parte de la justicia civil, de la investigación por denuncias de abuso sexual que pesaba en su contra desde 2022.

Qué dijo Berríos sobre las personas que lo denunciaron

Inicialmente, la orden religiosa realizó una investigación y dispuso un proceso administrativo en que se concluyó que serían ocho las víctimas de Berríos, tras lo cual se le prohibió el ejercicio público del sacerdocio y el contacto pastoral con menores de edad durante 10 años. Además, ordenó su expulsión de la Compañía de Jesús, pero tras su apelación, el DDF determinó dejar sin efecto las sanciones.

Durante la entrevista, Felipe Berríos sostuvo que en la actualidad se siente “libre para comenzar a lamer las heridas que dejan tres años en que uno está en el escrutinio público y acusado de delitos que no cometió, que son una aberración para cualquiera y más todavía para un sacerdote“.

Habló de “tres años muy difíciles, de mucha soledad, de cuestionarme muchas cosas. Así que me siento libre de las acusaciones, pero hay que, de alguna manera, recomenzar la vida ahora”, complementó.

Al ser consultado sobre las personas que lo denunciaron, dijo que “el problema no son ellas, el problema es la gente que las ha utilizado y que le ha metido cosas en la cabeza. Creo que ellas tendrán que ver cada una cómo es todo esto y qué hace con ello, pero yo no tengo ni rencor, ni rabia, ni nada”.

Berrios cuestionó a jesuitas y la Fundación para la Confianza

En la ocasión, Felipe Berríos recordó que “apoyé mucho a la Fundación para la Confianza, yo creo que era una idea excelente. Pero se ha transformado en la desconfianza, porque los juicios los han hecho mediáticamente“.

“O sea, se han saltado los procesos jurídicos de la justicia ordinaria o de la justicia canónica. Entonces, mediáticamente acusan a las personas, como lo hicieron, por ejemplo, con Cristian Campos o conmigo, y tú no te puedes defender”, apuntó el sacerdote.

En esa línea, enfatizó que “ellos establecen una verdad como la verdad única y tú quedas totalmente indefenso, porque la única manera que tenemos nosotros, si se nos considera a todos inocentes hasta que se nos pruebe que somos culpables, es defendernos en los tribunales de justicia ordinarios o en los tribunales canónicos, si han sido acusados ahí. Pero esa oportunidad no te la dan, te hacen un juicio mediático y como la gente le creía a la fundación, dejaban establecida una verdad y después es irrecuperable tratar de arreglar eso”, recalcó.

Respecto del accionar de la Compañía de Jesús, Felipe Berríos criticó que la orden religiosa instruyera un proceso de reparación para las denunciantes a pesar del sobreseimiento.

“Es tremendamente confuso. Acata pero no obedece y deja esa confusión tremenda de reparar… ¿quién me repara a mí el daño que me han hecho? Tanto la justicia ordinaria, dos veces, y la canónica, han declarado mi inocencia, ¿por qué tienen esa actitud? Yo creo, primero, que no es la Compañía de Jesús, es un grupo dentro de la Compañía que yo creo que tiene otras motivaciones contra mí. No me lo explico de otra manera“, sentenció.

Finalmente, Felipe Berríos indicó que se tomará un tiempo “para reflexionar. Me voy a dar un tiempo para pensar, rezar y ver“, concluyó.