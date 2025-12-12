Caso Monsalve: la disputa entre ex subsecretario y parte querellante por cierre de investigación

La abogada querellante, María Elena Santibáñez, aseguró que tanto ella como el defensor de Monsalve, Víctor Providel, fueron notificados del cierre de la investigación.

Luego de que el ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, afirmara que no fue informado por la Fiscalía Metropolitana Centro Norte del cierre de la investigación en su contra por los delitos de violación y abuso sexual, la parte querellante lo desmintió y sostuvo que la notificación sí le fue entregada a la defensa del imputado.

Al abordar el tema este jueves, la ex autoridad cuestionó el hecho de que tomó conocimiento del cierre de la investigación en su contra por abuso sexual y violación a través de la prensa.

“Considero de la máxima gravedad que una decisión procesal de esta envergadura sea conocida por la prensa antes que por los intervinientes. Al momento de emitir esta declaración, no he sido notificado formalmente del cierre de la investigación“, aseveró en la oportunidad.

“Lamentablemente, esto no es un hecho aislado, sino que responde a una estrategia permanente de filtraciones que vulnera el debido proceso y daña la presunción de inocencia, buscando instalar verdades mediáticas al margen del conducto judicial regular“, añadió.

Querellante desmintió a Manuel Monsalve sobre notificación

Tras los dichos de Manuel Monsalve, la abogada querellante, María Elena Santibáñez, desmintió los dichos del ex subsecretario.

“Nosotros, efectivamente, fuimos notificados sobre el cierre de la investigación por parte del fiscal (Francisco Jacir), que señala que habría decretado cerrada la investigación el día de ayer y me envió un correo a mí, y al señor Víctor Providel, que es el abogado defensor del imputado, y me parece que el correo fue recibido, de hecho, a las 11:46 de la mañana“, le dijo a CNN Chile.

Para darle más peso a sus palabras, la profesional reiteró que “en el caso de la defensa, el correo era conjunto para mí y para el señor Providel, intervinientes de esta causa“.

Cuáles son los próximos pasos

Una vez que se cerró la investigación en contra de Manuel Monsalve, comenzó a correr el plazo de 10 días que tiene el Ministerio Público para presentar la acusación ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.

Por su parte, la defensa de Manuel Monsalve podría presentar una apelación y solicitar la reapertura de la investigación. De ser así, la acción retrasaría los próximos pasos.

Una vez que se defina ese tema, el Séptimo Juzgado tendrá que fijar un día y hora para que se realice la audiencia de preparación del juicio oral.

De acuerdo con lo manifestado por conocedores de la causa y considerado los plazos, el juicio oral eventualmente podría iniciarse en febrero del 2026.