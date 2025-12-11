Monsalve saca la voz tras cierre de investigación: “Mi inocencia se probará en el juicio”

El ex subsecretario del Interior acusó que se enteró de la acción de la Fiscalía por la prensa, lo que calificó de “máxima gravedad”.

Manuel Monsalve sacó la voz, a través de una declaración pública, para cuestionar que tomó conocimiento del cierre de la investigación en su contra por abuso sexual y violación por la prensa.

El ex subsecretario del Interior acusó que se trata de un hecho de “máxima gravedad”, reiterando que no ha recibido una notificación oficial del Poder Judicial sobre esta acción de la Fiscalía.

“Lamentablemente, esto no es un hecho aislado, sino que responde a una estrategia permanente de filtraciones que vulnera el debido proceso y daña la presunción de inocencia”, puntualizó Monsalve.

El otrora funcionario de Gobierno asegura que este tipo de filtraciones pretenden “instalar verdades mediáticas al margen del conducto judicial regular”, agregando a pesar de esto, que podrá probar su inocencia en juicio oral.

“Siempre he sostenido que este es el único espacio idóneo, técnico y dotado de garantías procesales. Este es el único espacio idóneo, técnico y dotado de garantías procesales donde podré probar, más allá de toda duda, mi total inocencia“, dejó en claro.

Manuel Monsalve adelantó que su defensa no se centrará en testimonios retórico, sino que “mi inocencia se sostiene en un robusto conjunto de hechos, evidencias objetivas y pericias técnicas, y no meramente en mi convicción personal”.

En esta línea, espera que los antecedentes que expondrá serán valoradas en “un juicio público e imparcial”, aunque no descarta pedir la reapertura de la investigación para “asegurar que se realicen todas las diligencias claves para nuestra teoría del caso”.