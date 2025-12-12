Monitoreo de volcán Villarrica: Contraloría alerta por 597 equipos sin uso y 15 mil edificaciones en zonas de riesgo

Además, enumeró otras irregularidades de carácter administrativo, como la falta de control de turnos y la ausencia de validación de remuneraciones de los profesionales técnicos.

La Contraloría Regional de La Araucanía emitió un informe en el que alertó sobre una serie de deficiencias en el monitoreo al volcán Villarrica por parte del Observatorio Volcanológico de Los Andes del Sur (Ovdas), organismo que depende del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin).

De acuerdo con lo indicado en el reporte, el trabajo permitió detectar que un total de 597 equipos de monitoreo permanecen sin uso en la bodega del Ovdas en Temuco, además de 15.000 edificaciones emplazadas en zonas de alto riesgo volcánico.

Precisó que entre los equipos sin utilizar se cuentan varios instrumentos necesarios para detectar eventuales deformaciones en la superficie del volcán, y apuntó que esta situación puede conllevar “un riesgo para la población en caso de un desastre natural“.

En esa línea, el informe de la Contraloría reveló que varios de esos equipos que permanecen sin uso fueron comprados hace más de una década.

“Esta situación implica una débil gestión en el uso de recursos públicos, además de un riesgo de pérdida patrimonial y de obsolescencia tecnológica, afectando la capacidad preventiva ante emergencias“, puntualizó el organismo fiscalizador.

Contraloría: 15 mil edificaciones en riesgo por volcán Villarrica

De igual forma, el reporte detectó más de 15.000 edificaciones “emplazadas en zonas de alto riesgo volcánico fuera de los instrumentos de planificación territorial (planes reguladores comunales e intercomunal)“.

Esas construcciones “se han desarrollado sin sujeción a la normativa urbanística ni evaluación previa del riesgo geológico”, añadió.

Constató a la vez que en la comuna de Villarrica existen 491 edificaciones del sector rural de Chaillupén que están en “un área sin cobertura de antenas para la transmisión de alertas del Sistema de Alerta de Emergencias (SAE)“.

“De ellas, 130 están emplazadas en zonas clasificadas como de alto peligro volcánico, lo que impediría que una parte de la población expuesta pueda recibir oportunamente los mensajes de alerta ante una eventual erupción del volcán Villarrica“, complementó.

En materia de evacuación hacia Puntos de Encuentro Transitorios (PET), la Contraloría detectó irregularidades en el Plan Específico de Emergencia Villarrica. “Se identificó un PET ubicado en zona de alto riesgo de lavas y lahares”, y también se constató la falta de una señalización adecuada en cinco sitios inspeccionados y la existencia de restricciones físicas (cercos y portones) en otros cinco.

Además, enumeró otras irregularidades de carácter administrativo, como la falta de control de turnos y la ausencia de validación de remuneraciones de los profesionales técnicos, además de la no ejecución del nuevo modelo operativo basado en turnos 7×24.

La Contraloría aseveró que iniciará un reparo por el contrato de monitoreo permanente revisado para el período 2021 a 2024, por un monto de 5,55 UF y más de $42 millones, por multas no cobradas y falta de cobro de garantías, respectivamente.

También convocó al Sernageomin a instruir un procedimiento disciplinario para establecer las eventuales responsabilidades administrativas.

En la parte final del informe, la Contraloría llamó a Senapred, junto a los municipios de Villarrica y Pucón, a actualizar los planes de emergencia, fiscalizar áreas rurales y coordinar acciones para garantizar la recepción de alertas y reducir la vulnerabilidad de la población.