Sernageomin desmintió a la Contraloría y descartó débil monitoreo del volcán Villarrica

El Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) descartó este sábado que exista un débil monitoreo del volcán Villarrica, en la Región de La Araucanía, tras el reporte en ese sentido por parte de la Contraloría regional.

De acuerdo con lo indicado por el órgano fiscalizador, su trabajo permitió detectar que un total de 597 equipos de monitoreo permanecen sin uso en la bodega del Observatorio Volcanológico de Los Andes del Sur (Ovdas).

En su reporte, la Contraloría regional de La Araucanía apuntó también que en la actualidad existen alrededor de 15.000 edificaciones emplazadas en zonas de alto riesgo volcánico.

Qué dijo el Sernageomin sobre el volcán Villarrica

A través de un comunicado, el Sernageomin aclaró que el volcán Villarrica es el macizo mejor monitoreado en todo el país. Aseveró, además, que los equipos guardados en la bodega del Ovdas son de recambio en caso de fallas.

“El volcán Villarrica, catalogado N.º 1 en el ranking nacional de riesgo específico, es el macizo volcánico con mayor nivel de instrumentación entre todos los sistemas actualmente vigilados en el país“, detalló el servicio.

Apuntó, a la vez, que “su red de vigilancia está integrada por más de 30 equipos operativos (sísmicos, geodésicos y geoquímicos), junto con una infraestructura de telecomunicaciones que asegura la transmisión continua de datos en tiempo real”.

“La capacidad técnica de monitoreo y la emisión de alertas tempranas no están, ni han estado, comprometidas“, complementó el Sernageomin sobre el volcán Villarrica.

“En relación con los elementos señalados en el informe referidos al material guardado en las bodegas de Ovdas, hay que aclarar que aproximadamente el 85% corresponde a componentes críticos de recambio (stock necesario para asegurar la continuidad ante fallas), material destinado a labores de mantención operativa de la red instrumental o en proceso de baja. Un porcentaje menor al 15% está compuesto por sensores complementarios que, si bien aportan información adicional, no forman parte de la red primaria de monitoreo”, puntualizó.

Apuntó además que el Ovdas inició “un proceso de modernización y fortalecimiento operativo, orientado a optimizar las capacidades de vigilancia, tanto en términos profesionales y tecnológicos”.

Finalmente, el Sernageomin confirmó que mantiene una permanente coordinación con Senapred para “mitigar los impactos de la actividad volcánica en el país, tal como ha ocurrido en diferentes emergencias, y que gracias a la labor de la Red Nacional de Vigilancia Volcánica se han podido abordar de manera preventiva, entregando a la comunidad la seguridad y el resguardo adecuado”.