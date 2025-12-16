VIDEO – Diputada Consuelo Veloso acusa en plena sesión a Miguel Ángel Becker por acoso

La diputada en medio de la sesión de este martes acusó a su colega, asegurando que “me ha acosado durante todo el período”.

Este martes, la diputada del Frente Amplio (FA), Consuelo Veloso, denunció públicamente por acoso reiterado a su par de Renovación Nacional (RN), Miguel Ángel Becker.

Lo anterior, en medio de la sesión de la Sala de la Cámara de Diputados. “Artículo 90 número seis de agresiones entre parlamentarios. Debo denunciar públicamente y con harta impotencia al diputado por su intermedio, Miguel Ángel Becker. Me ha acosado durante todo el período, donde me encuentra en los pasillos, me dice estupideces“, expresó la legisladora.

En esta línea, la parlamentaria continuó: “Disculpe que se lo diga en esos tonos, porque me imagino usted como caballero que lamentará bastante que a una mujer la anden atosigando de esa forma. Tengo 31 años, el hombre tiene cerca de 70, no sé qué edad tiene, pero me parece de una violencia enorme“.

La diputada Veloso sostuvo que la situación es “bastante lamentable, porque con colegas acá tenemos diferencias infinitas, probablemente más de alguna vez nos hayamos agarrado entre todos de la peor forma, pero la agresión personal y el acoso es otra cosa“.

Las acciones de la diputada Consuelo Veloso contra Miguel Ángel Becker tras acusación de acoso

Producto de lo anterior, la diputada oficialista afirmó que llevará a Becker a la Comisión de Ética de la Cámara y no descartó “ejercer alguna acción personal, porque yo no tengo por qué aguantar un hombre violento, que no tengo ni la más mínima duda de que si pudiera agarrarnos en la calle y sobre todo ahora para hacernos cualquier cosa, porque pensamos distinto, él lo haría”.

En el momento en que Veloso realizó la acusación, el diputado no estaba en la Sala, ya que unos minutos antes había salido de la sesión.