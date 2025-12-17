Aguas Andinas informó que desde este miércoles 17 de diciembre se realizarán nuevos cortes de agua programados en cinco comunas de la Región Metropolitana (RM).
La suspensión se debe a labores de conexión de redes y mantenimiento de estaciones reguladoras, y podría extenderse por un período de hasta 10 horas.
Según indicó la empresa, el corte no afectará a toda la comuna, sino que se limitará a sectores determinados, cuyos perímetros fueron publicados y detallados en su sitio web oficial.
Aguas Andinas anuncia cortes de agua de hasta 10 horas: revisa cuáles son las comunas afectadas
Puente Alto: Desde las 22:00 horas del miércoles hasta las 06:00 horas del jueves.
Desde las 15:00 hasta las 23:00 horas del miércoles.
El Bosque: Desde las 15:30 hasta las 21:30 horas del miércoles.
Quinta Normal: Desde las 15:00 horas del miércoles hasta las 01:00 horas del jueves.
Recoleta: Desde las 15:00 horas del miércoles hasta las 06:00 horas del jueves.
Isla de Maipo: Desde las 15:00 hasta las 21:00 horas del miércoles.
Aguas Andinas realiza cortes programados de suministro con el objetivo de ejecutar trabajos de mantención, reparación y mejora de la infraestructura sanitaria, como la conexión de nuevas redes, el reemplazo de tuberías y la mantención de estaciones reguladoras.
Estas intervenciones son necesarias para asegurar la continuidad del servicio, mejorar la calidad del agua potable y prevenir fallas mayores a futuro. Al programar estas interrupciones con anticipación, la empresa busca minimizar el impacto en los usuarios y permitir que las personas puedan organizarse mientras se desarrollan labores clave para el correcto funcionamiento del sistema.