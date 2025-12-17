La suspensión del servicio es para realizar labores de mantención y mejorar la red de agua potable.

Aguas Andinas informó que desde este miércoles 17 de diciembre se realizarán nuevos cortes de agua programados en cinco comunas de la Región Metropolitana (RM).

La suspensión se debe a labores de conexión de redes y mantenimiento de estaciones reguladoras, y podría extenderse por un período de hasta 10 horas.

Según indicó la empresa, el corte no afectará a toda la comuna, sino que se limitará a sectores determinados, cuyos perímetros fueron publicados y detallados en su sitio web oficial.

Aguas Andinas anuncia cortes de agua de hasta 10 horas: revisa cuáles son las comunas afectadas

Puente Alto: Desde las 22:00 horas del miércoles hasta las 06:00 horas del jueves.

Desde las 15:00 hasta las 23:00 horas del miércoles.

El Bosque: Desde las 15:30 hasta las 21:30 horas del miércoles.

Quinta Normal: Desde las 15:00 horas del miércoles hasta las 01:00 horas del jueves.

Recoleta: Desde las 15:00 horas del miércoles hasta las 06:00 horas del jueves.

Isla de Maipo: Desde las 15:00 hasta las 21:00 horas del miércoles.

Aguas Andinas realiza cortes programados de suministro con el objetivo de ejecutar trabajos de mantención, reparación y mejora de la infraestructura sanitaria, como la conexión de nuevas redes, el reemplazo de tuberías y la mantención de estaciones reguladoras.

Estas intervenciones son necesarias para asegurar la continuidad del servicio, mejorar la calidad del agua potable y prevenir fallas mayores a futuro. Al programar estas interrupciones con anticipación, la empresa busca minimizar el impacto en los usuarios y permitir que las personas puedan organizarse mientras se desarrollan labores clave para el correcto funcionamiento del sistema.