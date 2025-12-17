Nuevos antecedentes sobre red de corrupción en Gendarmería: funcionarios consumían drogas en pleno allanamiento

En las últimas horas han salido a la luz nuevos antecedentes sobre la operación denominada “Apocalipsis”, cuyo procedimiento desbarató una red de corrupción al interior de Gendarmería, donde 44 funcionarios fueron detenidos.

En medio del operativo, un grupo de gendarmes fue encontrado consumiendo alcohol y drogas al interior del recinto penal Santiago 1.

De acuerdo a El Mercurio, cuatro funcionarios habrían intentado deshacerse de bolsas con ketamina. Sin embargo, terminaron detenidos en flagrancia. Sumado a ello, algunos gendarmes intentaron botar en los baños la droga que guardaban en los techos.

Con respecto a esta situación, el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, comentó en Radio Cooperativa que “hay detalles que yo no le puedo entregar, porque son parte de la investigación”, señalando que el Ministerio Público dará a conocer más información en la formalización de cargos, la cual se llevará a cabo este viernes.

Ministro Gajardo apuntó contra ex fiscal nacional y abordó reforma en Gendarmería

Por otro lado, Gajardo en diálogo con Radio Infinita apuntó contra el ex fiscal nacional Jorge Abbott (2015-2022), manifestando que “lamentablemente el fiscal de la época consideró que no era necesario constituir estos focos penitenciarios”, indicando que en 2022 la Operación Apocalipsis tuvo una “mala acogida”.

“Creo que no se le tomaba el peso a lo que estaba ocurriendo en los establecimientos penales, no se evidenciaba la importancia que tenía para combatir la delincuencia y para desarticular las bandas de crimen organizado”, añadió.

Luego de la operación, el presidente Gabriel Boric dio a conocer que “esta situación nos obliga a hacer un cambio institucional: he tomado la determinación de enviar al Congreso una reforma constitucional respecto de Gendarmería de Chile para separar las funciones de seguridad pública de las de reinserción social”.

Frente a esto, el secretario de Estado expresó que “vamos a presentar este proyecto muy pronto, cosa de que al comienzo o al retorno del receso legislativo se comienza a discutir inmediatamente”.