Durante lo que va de 2025 el gasto común promedio en la RM alcanzó los $143.664.

Los gastos comunes se han convertido en una de las principales preocupaciones para quienes viven en comunidades, ya sea en edificios o condominios.

En ese contexto, y considerando el sostenido aumento del costo de la vida en los últimos años, la plataforma ComunidadFeliz elaboró un estudio comparativo anual que analiza la evolución de los gastos comunes en la Región Metropolitana (RM) entre los años 2003 y 2025.

De acuerdo con el informe, durante lo que va de 2025 el gasto común promedio en la RM alcanzó los $143.664, cifra superior a la registrada en 2024, cuando el promedio fue de $131.198, y a la de 2023, que llegó a $120.037.

Revisa las comunas de la RM donde más subieron los gastos comunes y qué factores explican el alza

Respecto a las comunas con mayores incrementos acumulados desde 2023 estas son:

Pudahuel con un alza de 38,03%

con un alza de Puente Alto aumentó un 31,29%

aumentó un 31,29% La Reina tuvo un alza del 26,76%

tuvo un alza del Las Condes aumentó un 26,01%

aumentó un 26,01% San Bernardo un 25,97%.

Según explicó a Biobío la vocera de la plataforma, Valeria Morillo, uno de los principales factores detrás del aumento de los gastos comunes es el alza en las cuentas de electricidad, “especialmente porque se combina con la temporada de invierno”, período en el que se incrementa el uso de electrodomésticos para calefacción y la iluminación de los hogares.

“Hay edificios que registraron aumentos de hasta un millón de pesos en sus tarifas eléctricas, y ese monto se prorratea en el gasto común, reflejándose en los cobros mensuales”, detalló.