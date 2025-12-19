Diversos sectores de la capital destacaron por su vida cultural, gastronómica y patrimonial, además de generar una alta visibilidad en redes sociales y medios digitales.

Santiago reúne algunos de los barrios más atractivos de Chile, donde el valor patrimonial, la oferta gastronómica y la cultura urbana se mezclan y evolucionan de forma constante.

En ese contexto, a lo largo de 2025, varios de estos sectores no solo destacaron por su dinamismo en las calles, sino también por el alto nivel de conversación que generaron en redes sociales, medios de comunicación y plataformas digitales.

Un estudio realizado por la agencia de marketing digital y comunicación SOUL permitió detectar cuáles fueron los barrios de Santiago con mayor presencia online durante el año y cuáles proyectan seguir siendo tendencia en 2026.

Estos son los cinco barrios de Santiago que marcaron tendencia en 2025

Barrio Yungay: el más visible del año



El barrio Yungay se posicionó con claridad en el primer lugar del ranking digital, concentrando el 40% de la visibilidad total y superando las 8.100 publicaciones.



Su liderazgo se debe a su fuerte carácter patrimonial, reflejado en casonas históricas, museos, plazas tradicionales y una activa vida cultural, impulsada por murales, espacios artísticos y proyectos independientes.

Franklin y Persa Bío Bío: comercio y cultura urbana



En el segundo puesto se ubicó el sector de Franklin, que junto al Persa Bío Bío acumuló cerca del 40% de las menciones. El área destaca por su comercio tradicional, su variada oferta gastronómica y la presencia de iniciativas creativas. En el Persa es posible encontrar desde muebles antiguos y vinilos hasta ropa, libros, antigüedades y propuestas culinarias para todos los gustos.

Bellavista: entretención y nuevos espacios



El barrio Bellavista concentró un 10% de la conversación digital, con más de 2.000 menciones. Reconocido por su vida nocturna, el sector ofrece una amplia gama de alternativas vinculadas al arte, el teatro, la música y la cocina.

Barrio Italia y Mercado París-Londres



Este barrio de Santiago alcanzó un 7,7% de visibilidad, consolidándose como un distrito cultural y gastronómico que combina la recuperación patrimonial con propuestas innovadoras y de autor, manteniéndose como uno de los polos creativos más valorados de Santiago.