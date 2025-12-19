Ingeniera desaparecida en Farellones: qué se sabe del caso y cuál ha sido el avance de la búsqueda

La preocupación familiar se ha incrementado porque Daniela no contaba con la vestimenta adecuada para pasar la noche en la montaña.

Se mantiene un amplio y urgente operativo de búsqueda en el sector del cerro La Leonera, en Farellones, al oriente de la Región Metropolitana (RM), para localizar a la ingeniera, Daniela Sáez, quien desapareció la tarde del miércoles 17 de diciembre tras salir a realizar trekking en la zona cordillerana.

Según la información disponible, Daniela inició la caminata a primera hora de ese día acompañada de un amigo, pero él no pudo continuar y decidió quedarse en el sector conocido como El Pintor.

Aunque ambos mantuvieron contacto por WhatsApp, la comunicación se cortó alrededor de las 14:48 horas del miércoles, y desde entonces no se han tenido más noticias de la joven.

Sobre los momentos previos a la desaparición, familiares de la ingeniera desaparecida detalló que el ascenso comenzó cerca de las 5:00 a.m. desde La Parva.

Ingeniera desaparecida en Farellones: qué se sabe del caso

Actualmente, equipos especializados del GOPE de Carabineros, personal de Socorro Andino y otros funcionarios policiales se encuentran desplegados en la zona, realizando labores de búsqueda tanto por tierra como por aire.

De acuerdo a los servicios de búsqueda, el rescate se ha visto dificultado por el terreno complejo, las condiciones climáticas y el paso del tiempo, lo que ha aumentado la preocupación de su familia.

La preocupación familiar se incrementa porque Daniela no contaba con la vestimenta adecuada para pasar la noche en la montaña; según su hermano Diego Sáez, llevaba únicamente un cortavientos y calzas, sin ropa de abrigo adicional.