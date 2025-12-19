Los secretos de Palacio: las condiciones que encontrará Kast si concreta su deseo de vivir en La Moneda

El periodista Simón Oliveros, que por años reporteó en La Moneda, entregó a EL DÍNAMO una serie de detalles de las dependencias que podría usar José Antonio Kast para vivir en Palacio.

El presidente electo José Antonio Kast reiteró que su intención de vivir en el Palacio La Moneda, junto a su esposa María Pía Adriasola, durante el periodo que dure su mandato como jefe de Estado.

Ante esto, surgieron una serie de dudas respecto a la capacidad de Palacio para poder recibir a la pareja y pueda ocupar sus dependencias como residencia.

Nieves Ibáñez Letelier, hija de Carlos Ibáñez del Campo, el último presidente en vivir en La Moneda, entre 1952 y 1958, recordó que “la parte donde vivíamos, aunque tenía acceso por Morandé 80, no era realmente privada. De hecho, en la galería a la que se llegaba desde el acceso y que daba a las dependencias (de la familia), había un ‘biombo’ para separar los dos mundos, las oficinas y el hogar“.

Con el paso de los años y los distintos mandatarios, el Palacio fue siendo ocupado principalmente por oficinas y solo dejó un pequeño dormitorio a un costado de la oficina del presidente de la República.

Simón Oliveros, periodista parte de Buenos Días a Todos de TVN y que por años reporteó en La Moneda, entregó a EL DÍNAMO algunos detalles del histórico edificio y si es factible si José Antonio Kast y Pía Adriasola podrían vivir ahí.

Oliveros contó que conoció el dormitorio ubicado al costado del despacho presidencial durante la administración de Sebastián Piñera: “Era un dormitorio chiquito…muy parecido a esos hoteles de pasos pero todo antiguo. De hecho era una cama de somier metálico aunque el colchón era bastante bueno -me posé en la cama para el despacho del Mucho Gusto de ese entonces-.

“Tenía poca luminosidad no recuerdo bien si tenía alguna ventana. Lo que si recuerdo era que tenía buena aislación porque nos falló la cobertura de la mochila con la que transmitíamos”, agregó.

En esta línea, la calificó como “una recámara de emergencia en caso que las jornadas se extendieran”, recalcando que “no tenía TV ni nada parecido”.

Dada su estrechez, Simón Oliveros ve poco probable que el matrimonio Kast-Adriasola pueda ocupar dicho espacio: “Porque es más bien pequeña. En termino de seguridad sí, porque no da hacia ninguna ventana exterior y tiene vías de evacuación”.

“Según lo que he reporteado se está pensando en usar las oficinas del segundo piso donde está Desarrollo Social. Que es una oficina espejo del gabinete presidencial y que tiene más espacios adecuados para ser dormitorio”, puntualizó.

Casino y gimnasio en La Moneda

Consultado sobre otras dependencias que pudieran hacer habitable otra vez La Moneda, Oliveros precisó que “hay casino, pero también hay una cocina con equipo especial para la Presidencia, por lo que podría almorzar ahí o con los funcionarios”.

Además, “hay un gimnasio en los estacionamientos que habitualmente se puede usar con autorización previa en el caso de los periodistas. Habitualmente lo usan los escoltas de Carabineros y otros funcionarios”.

Oliveros detalló que el gimnasio cuenta con “un profesor de boxeo quien además trabaja en el casino. Si quisiera el presidente electo podría tomar esa clase. Es un gimnasio pequeño pero bien equipado”.

Respecto a la factibilidad que el presidente de la República resida en La Moneda a partir de marzo del próximo año, el profesional de TVN entregó su veredicto.

“Yo creo que es perfectamente viable que viva en Palacio. Tiene los lugares para habilitar un hogar ahí. Lo que si alteraría sería la seguridad ya que no es lo mismo cuidar el Palacio de La moneda que cuidar a la familia del presidente en el Palacio”, argumentó.

Para cerrar, Oliveros entregó un dato extra: “Las naranjas del Patio de Los Naranjo se sacan y son usadas en el casino, por lo que (el presidente) podría tomar todas las mañanas un jugo de naranja desde los propios naranjos de Palacio”.