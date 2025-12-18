¿Cómo es vivir en La Moneda? Hija de Carlos Ibáñez del Campo relata su experiencia en el Palacio

Kast ha manifestado sus intenciones de vivir en La Moneda y se convertiría en el primer mandatario en habitar la sede después de Carlos Ibáñez del Campo. A sus 93 años, su hija, Nieves Ibáñez Letelier, relata cómo fueron sus años habitando el Palacio.

El presidente electo, José Antonio Kast, confirmó que vivirá en el Palacio de La Moneda durante su mandato, el cual comenzará el próximo 11 de marzo de 2026.

“Es la casa de todos los chilenos, vamos a ocupar un rinconcito, en donde tenemos nuestra vida personal y familiar”, afirmó el republicano este miércoles.

De esta forma, Kast se convertirá en el primer jefe de Estado en vivir en la casa de Gobierno después de Carlos Ibáñez del Campo, quien habitó dicho lugar entre el 1952 y 1958.

Hija de Carlos Ibáñez del Campo relata cómo es vivir en La Moneda

A sus 93 años, Nieves Ibáñez Letelier, hija de Carlos Ibáñez del Campo y Graciela Letelier, detalló a El Mercurio cómo fue su experiencia viviendo en La Moneda.

“Vivir en La Moneda fue una muy buena experiencia, aunque un poco expuesta, porque las dependencias hogareñas estaban insertas dentro de la Casa de Gobierno, que además era bastante antigua”, comentó.

A lo que agregó: “La parte donde vivíamos, aunque tenía acceso por Morandé 80, no era realmente privada. De hecho, en la galería a la que se llegaba desde el acceso y que daba a las dependencias (de la familia), había un ‘biombo’ para separar los dos mundos, las oficinas y el hogar“.

A su juicio, era una “buena idea” que las oficinas del presidente estuvieran al lado del hogar, ya que Carlos Ibáñez “era muy tempranero”. En esa línea, detalló que dentro de las dependencias se encontraba el escritorio del presidente, “que estaba conectado con el llamado Salón Verde, donde el Presidente tenía las reuniones más privadas”.

Ibáñez del Campo no fue el único mandatario en vivir en La Moneda, ya que antes de él la habitaron Manuel Bulnes (1841-1851); Manuel Montt (1851-1861), Aníbal Pinto (1876-1881); José Manuel Balmaceda (1886-1891); Pedro Montt (1906-1910), Arturo Alessandri Palma (1920-1924; 1925; 1932-1938); Pedro Aguirre Cerda (1938-1941) y Gabriel González Videla (1946-1952).