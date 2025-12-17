Kast confirma que vivirá en La Moneda: “Somos personas austeras”

El presidente electo José Antonio Kast confirmó este miércoles que vivirá en La Moneda cuando asuma su mandato el próximo 11 de marzo de 2026.
Durante una actividad en San Miguel, donde se reunió con la alcaldesa Carol Bown y compartió un desayuno con vecinos de la comuna, el mandatario explicó que la determinación busca solventar la complicación logística que supone el traslado desde su actual residencia, en la comuna de Paine, hasta Santiago Centro.
“Se produce toda una discusión de si podemos o no podemos vivir en La Moneda. Vamos a vivir en La Moneda y somos personas austeras, sencillas”, sostuvo el republicano, quien estuvo acompañado de su esposa María Pía Adriasola.
“Veníamos hablando de cosas tan básicas, como la comida. En la noche podemos cocinar nosotros, ¿quién nos lo impide? Pero en el día vamos a comer lo mismo que está en el casino, porque eso uno lo va predicando con el ejemplo”, manifestó.
Kast y las visitas de su familia en La Moneda
Respecto a la gran cantidad de personas que componen su familia, Kast afirmó que sus hijos están acostumbrados a compartir espacios. “Algunos dicen: tiene demasiados niños, va a ocupar La Moneda entera. No, nos irán a visitar, podrán tomarse un café, podremos tomarnos un helado. Si se hace muy tarde podremos tener una cama nido o camarote”, dijo.
Para asegurar, aseguró que su familia siempre ha vivido “así, nuestros hijos siempre han compartido la pieza, siempre han compartido un televisor para que se pongan de acuerdo”.