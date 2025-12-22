Hinchas muertos en Estadio Monumental: arresto domiciliario para dos carabineros formalizados

La formalización de ambos efectivos policiales se llevó a cabo por la muerte de los hinchas colocolinos Martina Pérez y Mylan Liempi en las afueras del recinto deportivo de Macul.

Con arresto domiciliario total quedaron los dos carabineros formalizados este lunes por la muerte de dos hinchas de Colo Colo en las afueras del Estadio Monumental, en un hecho ocurrido el pasado 10 de abril, cuando el cuadro albo enfrentó a Fortaleza de Brasil, por la Copa Libertadores.

De acuerdo con lo resuelto por el 13° Juzgado de Garantía de Santiago, para el capitán Williams Enrique Troncoso y el sargento Luis Rojo Salazar se decretó también arraigo nacional durante los 120 días que durará la investigación.

La formalización de ambos efectivos policiales se llevó a cabo por la muerte de los hinchas colocolinos Martina Pérez y Mylan Liempi en las afueras del recinto deportivo de Macul.

De acuerdo con las declaraciones de testigos y las pericias del Laboratorio de Criminalística de Carabineros, del Servicio Médico Legal, la Fiscalía Metropolitana Oriente estableció que ambos jóvenes fallecieron tras ser atropellados por un vehículo policial.

Por qué se decretó arresto domiciliario para los dos carabineros

Si bien el tribunal dio por acreditados los delitos de apremios ilegítimos con resultado de homicidio por los que fueron formalizados ambos carabineros, optó por dictaminar la cautelar de arresto domiciliario total tras valorar el que se presentaron voluntariamente a la reconstitución de escena, han prestado declaraciones a la Fiscalía y acudieron a la audiencia de formalización.

A la vez, el 13° Juzgado de Garantía de Santiago tomó en cuenta que ambos carabineros tenían una irreprochable conducta anterior, previo a lo ocurrido en el Estadio Monumental

“Es una resolución que vamos a estudiar, que no nos deja totalmente conformes, pero al menos estamos tranquilos con el trabajo que se ha realizado“, manifestó sobre la decisión del tribunal el fiscal de Análisis Criminal Oriente, Jorge Reyes.

“Hemos podido darle a la familia una respuesta en el sentido de la forma en que ocurrieron los hechos, cómo sus familiares fallecieron ese día (…). Al menos tienen la tranquilidad y saben cómo ocurrieron los hechos”, añadió el persecutor.

Concluyó que las familias de los fallecidos “saben que las personas responsables están empezando a ser juzgadas y que esperamos que en el tribunal oral se acoja nuestra postura y se les otorgue una pena de cumplimiento efectivo a ambos imputados“.