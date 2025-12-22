Durante la semana comprendida entre el 18 y el 24 de diciembre de 2024, los robos por sorpresa registraron un aumento del 20,1%, mientras que los hurtos crecieron un 11,3% en comparación con el mismo período del año anterior, de acuerdo con cifras del Sistema Táctico Operativo Policial (STOP) de Carabineros.

Según informó La Tercera, este tipo de delitos suele incrementarse en los días previos a Navidad, impulsado por el aumento de la actividad comercial y la existencia de un mercado ilícito asociado a estas fechas.

Frente a este escenario delictual que se repite cada fin de año, el Gobierno, a través del Ministerio de Seguridad, activó el Plan Navidad Segura, una estrategia que contempla un refuerzo del despliegue policial en sectores clave como barrios comerciales, ferias navideñas y centros comerciales, además de zonas donde históricamente se han concentrado delitos, incluidos aquellos vinculados al uso de armas de fuego.

Preocupación por robos: despliegan más de dos mil carabineros por Plan Navidad Segura

Desde la Subsecretaría de Seguridad destacaron que durante 2024 se logró una disminución de los delitos en comparación con 2023, junto con la detención de 788 personas, la realización de más de 79 mil controles y la incautación de 28 armas de fuego, 27 vehículos y 56 fuegos artificiales.

Para este año, se coordinó con Carabineros el despliegue de cerca de 2.100 funcionarios y alrededor de 500 medios logísticos. Esto se traduce, según explicaron desde la repartición encabezada por Rafael Collado, en la ejecución de 430 servicios policiales a nivel nacional, de los cuales 100 se desarrollarán en centros comerciales y más de 330 en ferias navideñas.

Además, con el objetivo de reforzar la eficacia del operativo, se cruzó información geográfica proporcionada por las municipalidades, lo que permitió identificar e incorporar 175 puntos críticos que serán resguardados en la Región Metropolitana.