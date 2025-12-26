Fiscalía concreta acusación contra Monsalve y pide 14 años de cárcel: Boric y Tohá serán citados como testigos

La Fiscalía pide 10 años de cárcel para Manuel Monsalve por el delito de violación, a los que se suman otros cuatro por el de abuso sexual, tras dar por acreditados los ilícitos.

El presidente Gabriel Boric y la ex ministra del Interior, Carolina Tohá, serán citados como testigos por parte de la Fiscalía Nacional, la que ingresó ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago la acusación por violación y abuso sexual contra el ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, para quien pide una pena de 14 años de cárcel.

El fiscal de Alta Complejidad Centro Norte, Xavier Armendáriz, afirmó en el escrito que los hechos por los que se busca llevar a juicio a la ex autoridad ocurrieron los días 22 y 23 de septiembre de 2024.

Según apuntó el ente persecutor, luego del encuentro entre el entonces subsecretario y la víctima en el restaurante Ají Seco Místico, más tarde, cuando ella estaba “gravemente afectada por la alta ingesta de alcohol, fue conducida por el acusado al interior de la habitación N° 719 del Hotel Panamericano”, donde Monsalve la habría violado “valiéndose de que se encontraba privada de sentido e incapacitada para oponerse, producto de la alta ingesta de alcohol”.

El abuso sexual ocurrió a la mañana del día siguiente, cuando el ex subsecretario “realizó actos de significación y relevancia sexual en contra de la víctima, sin mediar consentimiento alguno de su parte (pues) se encontraba incapacitada para oponerse producto del estado de estupefacción en que se encontraba“.

Fiscalía citará a Boric y Tohá como testigos en el caso Monsalve

En la acusación contra Manuel Monsalve, la Fiscalía también informó que entre los testigos a los que pretende citar se cuentan 89 personas, entre ellas el presidente Gabriel Boric, la ex ministra del Interior, Carolina Tohá, y el titular de Seguridad, Luis Cordero, además de la víctima y su familia.

El documento indicó que en el caso del mandatario “su declaración recaerá sobre las circunstancias anteriores, posteriores y coetáneas de los delitos investigados, todo lo que vivió, vio, escuchó y tomó conocimiento respecto de los hechos y con ocasión de estos, como también de sus involucrados”.

Por su parte, Tohá abordará su “relación profesional con el acusado y sobre el relato recibido por este y otros testigos respecto de los hechos materia de acusación, como asimismo sobre la declaración prestada en sumario realizado por la Contraloría General de la República“.

Junto con el ministro Cordero, también serán citadas otras ex autoridades, como la ex ministra de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres) Ana Lya Uriarte; el ex jefe de gabinete de Monsalve, Gabriel de la Fuente, y la jefa jurídica de Monsalve, Luppy Aguirre.

A ellos se suman, entre otros, la ex directora de Inteligencia de la Policía de Investigaciones (PDI), Cristina Vilches, y el subdirector de Carabineros, Enrique Monrás.