Caso Monsalve: por qué la defensa pidió reabrir la investigación contra el ex subsecretario

La defensa del ex subsecretario del Interior Manuel Monsalve, imputado por los delitos de abuso sexual y violación de una subalterna, ingresó una solicitud formal para reabrir la etapa de investigación del caso.

Así lo confirmó este martes el defensor penal público Víctor Providel, luego de que el Ministerio Público notificara el cierre de la indagatoria contra la ex autoridad.

Monsalve cumple arresto domiciliario total en su departamento de Viña del Mar desde mayo de este año, luego de que la Corte Suprema revocara su prisión preventiva.

Por qué se pidió reabrir la investigación contra Monsalve

Según explicó el profesional, el propósito de la solicitud de reabrir la investigación contra Monsalve es obligar a la Fiscalía a ejecutar una serie de diligencias solicitadas que fueron desestimadas.

“En esta instancia, la defensa va a exponer cuáles son aquellas diligencias precisas y determinadas que han sido rechazadas, los motivos por los cuales estas deben decretarse y la pertinencia de las mismas para demostrar la inocencia de Manuel Monsalve“, detalló el abogado.

“De acogerse esta solicitud, se abriría una nueva etapa de investigación e indudablemente se fijaría una nueva audiencia de preparación de juicio oral“, añadió Víctor Providel.

Ahora el tribunal tendrá que citar a una audiencia para discutir los argumentos de la defensa de Monsalve, tras lo cual decidirá si existen diligencias pendientes.