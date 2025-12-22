Violación y abuso sexual: Fiscalía presenta acusación contra Manuel Monsalve

Además, el Ministerio Público indaga una arista paralela vinculada con la malversación de gastos reservados por $847 millones por parte del ex funcionario del Ministerio del Interior.

La Fiscalía Metropolitana Centro Norte presentó la acusación formal contra el ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, por los delitos de violación y abuso sexual, tras los hechos ocurridos el 22 de septiembre de 2024 en el Hotel Panamericano.

La presentación se hizo ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, con lo cual se da el primer paso para que Monsalve vaya a juicio oral, consignó radio Biobío.

Según el Ministerio Público, el ex subsecretario habría agredido de manera sexual a una subalterna luego de una cena, lo que hizo que enfrentara en un primer momento la prisión preventiva.

Por los delitos, la Fiscalía solicitó presidio menor en su grado mínimo a medio por abuso sexual, y presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado medio por violación, por lo que enfrentaría penas superiores a los 15 años de cárcel.

Junto con ello, cuenta con pruebas biológicas que vinculan a Manuel Monsalve con la denunciante, las que tendrían una probabilidad de 83 millones a 1 de corresponder a otra persona.

Además, el Ministerio Público indaga una arista paralela vinculada con la malversación de gastos reservados por $847 millones por parte del ex funcionario del Ministerio del Interior.