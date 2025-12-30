31 mil estudiantes matriculados irregularmente: las nuevas fallas que detectó Contraloría en el SAE

Contraloría elaboró un informe que da cuenta que más de 31 mil estudiantes obtuvieron un cupo sin haber pasado por todo el proceso obligatorio en 2024. Sumado a ello, se hizo referencia al número de alumnos que quedaron sin asignación.

La Contraloría General de la República (CGR) emitió un informe que advierte nuevas fallas en la aplicación del Sistema de Admisión Escolar (SAE) y su plataforma “Anótate en la Lista”, donde decenas de miles de estudiantes consiguieron matrícula sin haber pasado por todo el proceso obligatorio, dejando a otros sin cupo.

De acuerdo al documento, son 31.531 alumnos los que obtuvieron un cupo en un establecimiento (que aún tenían cupos disponibles) sin respetar el orden de postulación. En este sentido, el ente fiscalizador apuntó que estudiantes y colegios “no cumplieron con el proceso establecido, obteniendo una matrícula de forma irregular y por fuera del citado registro público”, según consignó El Mercurio.

Las fallas que detectó Contraloría en el Sistema de Admisión Escolar (SAE)

Además, en el informe se advierte sobre la persistencia de menores sin matrícula, mientras otros tenían doble inscripción. En este marco, al 15 de mayo de 2024, habían 4.521 estudiantes sin asignación, a pesar de que habían sido parte del proceso regular complementario o en el registro público, quienes “no pudieron cursar sus niveles regulares de educación para el periodo señalado”, de acuerdo a Contraloría.

Sumado a ello, el documento confirmó que está en curso un procedimiento disciplinario originado de un primer informe, el cual se relaciona con la contratación vía directo de la empresa TetherEducation Chile SpA (TetherEd) y la oferta de servicios “premium” a establecimientos educacionales.

La Contraloría señaló en su informe original que la “Subsecretaría de Educación no se ajustó a derecho en la contratación directa de la empresa”, cuyos servicios implicaban en funcionalidades adicionales ofrecidas a los establecimientos mediante el pago mensual de 2,5UF+IVA, al margen del contrato con el Ministerio de Educación (Mineduc).

Anteriormente, el organismo ya había detectado fallas en el Sistema de Admisión Escolar, luego de que diera cuenta que el sistema permitió realizar una postulación con el RUT de una persona fallecida, sin que se emitiera alguna alerta.